Крупнейшие компании обсудили возможности российских СУБД на продуктовой конференции от Postgres Professional

28 января в Цифровом деловом пространстве в Москве прошла PGProDay – первая продуктовая конференция от лидера российской СУБД-отрасли Postgres Professional. Встреча собрала более 800 участников онлайн- и офлайн-заказчиков, партнеров, интеграторов и разработчиков СУБД.

На площадке прошёл круглый стол «Чего не хватает в СУБД»

Программа включила 11 докладов от экспертов Postgres Pro, которые рассказали о масштабируемости и отказоустойчивости СУБД, мониторинге систем, искусственном интеллекте и возможностях флагманской редакции Postgres Pro Enterprise 17.

Технические детали решений Postgres Pro можно было узнать на демо-стендах DBaaS, Shardman и BiHA, Postgres Pro Enterprise, безопасности СУБД и AI в Postgres Pro, который вызвал особый интерес.

Кроме этого, на площадке прошёл круглый стол «Чего не хватает в СУБД» с представителями крупного бизнеса и госструктур – Банка ВТБ и «Альфа Банка», АО «ГНИВЦ» и Казначейства России, которые обсудили потребности рынка, перспективы развития систем. Эксперты рассказали о критериях выбора СУБД Postgres Pro, подчеркнув опыт команды разработчиков и уровень технической поддержки. Среди зон для роста систем участники отметили технические вопросы, ряд из которых уже решается в перспективных разработках Postgres Professional.

Отдельной темой для обсуждения стала подготовка кадров для отрасли. Представители организаций поделились, что растят их самостоятельно, организуя стажировки и обучение, а также подчеркнули необходимость сертификации, что подтвердит реальный уровень навыков.

В части PostgreSQL такие возможности уже предлагает Postgres Professional: пройти экзамен на знание постгреса можно в любом из офисов компании или на выездных мероприятиях. Ближайшее из них, главная конференция PGConf.Russia 2025, пройдет уже весной, 31 марта – 1 апреля.