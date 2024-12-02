Заключить договор на строительство дома с эскроу можно будет на платформе строим.дом.рф

С помощью сервиса строим.дом.рф подрядчики, занимающиеся строительством частных домов, обеспечат полное раскрытие требуемой информации о себе, проектах, условиях договорах, сроках строительства и банках, с которыми взаимодействуют. Такие изменения внесены в постановление Правительства РФ №319 о Единой информационной системе жилищного строительства и вступят в силу вместе с законом об ИЖС с эскроу с 1 марта 2025 года.

Платформа строим.дом.рф обеспечит максимальную прозрачность строительства частных домов с использованием механизма эскроу для граждан, государства и бизнеса. Россияне смогут в онлайн-режиме выбрать подрядчика и заключить с ним договор, не беспокоясь о сохранности вложенных средств, используя безопасный механизм эскроу. А для органов государственной власти и банков будет организован доступ к информации и документам в соответствии с законом.

«Строим.дом.рф станет фундаментом цифровой трансформации индивидуального жилищного строительства. Раскрытие подрядчиками информации на портале будет способствовать формированию объективной деловой репутации, позволяющей заказчику сделать взвешенный выбор компании для строительства собственного дома, что приведёт к повышению прозрачности рынка частного домостроения и уровня контроля за расходованием средств федерального бюджета при реализации льготных ипотечных программ», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Каждому подрядчику будет присвоен уникальный номер для его идентификации по установленным Минстроем России правилам. Сейчас на строим.дом.рф подрядные организации уже размещают информацию о компаниях и типовых проектах индивидуальных жилых домов, в том числе основные характеристики проектов, визуальные эскизы, планировки, начальную стоимость и сроки строительства.

«Закрепление платформы строим.дом.рф как единой технологической основы для реализации закона обеспечит формирование актуальной и достоверной информации о строительстве ИЖС с эскроу-счетами. Мы создаём единое цифровое пространство для всех участников процесса частного домостроения. Государство и банки получат инструмент контроля, подрядчики и граждане – удобные и современные инструменты совершения сделок в рамках одного окна не только для строительства, но и для этапа обустройства и содержания дома», – добавил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Гражданам на платформе уже доступен реестр из 4 тыс. подрядных организаций и 8 тыс. проектов домов. Каталог проектов и компаний постоянно дополняется.