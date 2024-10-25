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Инвестиции калужских компаний в российское облачное ПО выросли в два раза

МТС сообщает том, что инвестиции калужских компаний в отечественное программное обеспечение в облаке MWS во II квартале 2024 г. выросли более чем в два раза год к году. Наибольший прирост показали цифровое рабочее пространство и корпоративное файловое хранилище. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более всего в Калужской области за год спрос вырос на цифровое рабочее пространство на базе ПО МойОфис. Его закупки в облаке МТС Web Services увеличились более чем в два раза. В 1,5 раза выросли продажи корпоративного файлового хранилища и корпоративной почты на базе решения CommuniGate Pro. Кроме того растет спрос на сервис бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк и платформу роботизации MWS RPA.

В России чаще всего отечественным софтом в облаке пользуются представители обрабатывающей промышленности. На них приходится более 20% клиентов MWS, использующих российское ПО. Следом идут ритейлеры - почти 20%, предприятия, работающие в отрасли информации и связи, а также логистические компании – по 10%, строительные организации – 6%.

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Сильнее всего спрос на российское ПО в облаке вырос в сфере финансов и страхования, а также в образовании – более чем в четыре раза. В ритейле закупки отечественного ПО увеличились в 3,7 раза, в сфере информации и связи – в 2,9 раза. В обрабатывающей промышленности – в 1,9 раза.

«Мы видим, что для повышения надежности ИТ-инфраструктуры калужские компании все чаще выбирают российские решения. Число компаний, использующих отечественное ПО в облаке МWS, в Калужской области крае за год выросло вдвое. Облачная модель позволяет упростить переход с зарубежных сервисов и ускорить запуск новых проектов», – сказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

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