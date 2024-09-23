Smart Engines внедрила в «Т-Банке» технологию распознавания паспорта Белоруссии

Российский разработчик ИИ-решений Smart Engines интегрировал в системы «Т-Банка» технологию распознавания паспорта Республики Беларусь. Теперь открытие счета для белорусских граждан стало более быстрым и комфортным и занимает буквально пару минут.

Внедренная в «Т-Банке» технология является on-premise-решением. Распознавание паспортов осуществляется в контуре «Т-Банка», и изображения документов не передаются на обработку облачным верификаторам или другим посторонним лицам, что соответствует стандартам информационной безопасности банка.

Благодаря использованию сверхлегких 4,6-битных нейросетей собственной разработки Smart Engines распознавание паспорта на смартфоне занимает 0,4 секунды. В серверных решениях без применения GPU можно распознавать десятки разворотов паспорта в секунду. ИИ самостоятельно определяет тип документа и распознает данные паспорта, которые автоматически вносятся в поля заполняемого заявления на открытие счета.