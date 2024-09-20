Каждый третий россиянин стал лучше относиться к китайским товарам

Аналитическое агентство А2 провело исследование среди россиян, чтобы узнать, как они относятся к товарам китайского производства, чем пользуются, как часто их заказывают и с чем ассоциируют. 40% опрошенных оценивают качество всех китайских товаров как высокое, а 34% за последние несколько лет изменили свое отношение к этим товарам в лучшую сторону. Об этом CNews сообщили представители А2.

Исследование проводилось методом онлайн-панели среди 1364 респондентов старше 18 лет из всех регионов России. В первую очередь пользователи ассоциируют китайские товары с брендами Xiaomi, AliExpress и Huawei.

По данным исследования треть опрошенных (34%) указали, что за последние несколько лет их отношение к китайским товарам изменилось в лучшую сторону. 40% опрошенных не изменили свое мнение. Только 14% участников опроса стали относиться к товарам из Китая хуже, 12% затруднились ответить.

Для покупки товаров с доставкой из Китая большинство опрошенных отдают предпочтения AliExpress — 65%, еще 17% — на Ozon, и 9,5% — на Wildberries.

Наиболее качественными 41% опрошенных считают электронику и аксессуары, по 19% — товары для дома и одежду и обувь. В целом 40% россияне оценивают качество китайских товаров как высокое. Почти половина респондентов (49%) считают, что качество товаров из Китая зависит от категории товара. Только 11% рассказали, что они сталкивались с низким качеством товара.

Самым известным брендом, с которым ассоциируются китайские товары, оказался Xiaomi, его выбрали 29% респондентов. На втором месте AliExpress, его ассоциируют с китайскими товарами 23% опрошенных. Еще 14% связывают товары китайского производства с брендом Huawei.

При покупке товаров китайского производства или китайских брендов 42% опрошенных ориентируются на рекомендации друзей. 35% респондентов обращают внимание на отзывы о товаре. 26% участников опроса прислушиваются к рекомендациям или рекламе от известных личностей или инфлюенсеров, еще по 19% на цену и рейтинг товара или продавца.

В ходе опроса выяснилось, что только 1% россиян совсем не покупают товары онлайн. При этом большинство (48% респондентов) сообщили, что совершают покупки онлайн несколько раз в месяц. Еще по 12% опрошенных совершают такие покупки раз в месяц или в два-три месяца. Менее 10% участников опроса занимаются онлайн-шоппингом раз в четыре-шесть месяцев и раз в полгода (7% и 8%, соответственно).

При выборе товаров онлайн основными критериями выбора являются: цена товара (55%), отзывы о товаре (36%), цена доставки (30%), количество покупок и отзывов на товар или продавца (26%), скорость доставки (20%).