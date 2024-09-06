Каждый второй покупает новый iPhone, чтобы «быть в тренде»

Каждый второй владелец iPhone (53%) покупает последние модели смартфона от Apple, чтобы соответствовать трендам и пользоваться современным устройством — это показало исследование «Яндекс Маркета». Среди причин для покупки нового устройства респонденты чаще всего выделяли выход новой модели (24%) и неисправность старого смартфона (14%).

Более трети (38%) владельцев iPhone обновляют свои устройства каждые два-три года. Например, 18% опрошенных переходят на новое устройство, потому что получают его в подарок. Старые устройства 44% респондентов продают, 21% — хранят дома, а 16% — отдают родственникам или друзьям.

Исследование также показало, что каждый третий респондент не исключает, что купит iPhone 16, а 18% опрошенных рассматривают возможность приобретения предыдущей модели после выхода новинки — когда цена станет ниже.

Большинство респондентов (74%) готовы сразу оплатить всю стоимость нового iPhone, причем 4% из них планируют приобрести смартфон по предзаказу. Еще треть владельцев iPhone (33%) признались, что заранее копят на новое устройство. Купить гаджет в кредит или рассрочку планируют 27% респондентов.

На «Яндекс Маркете» уже стартовал предзаказ на iPhone 16. Оставить заявку и после одним из первых узнать о появлении новинки в продаже можно по ссылке. Вносить заранее предоплату не потребуется. Ранее компания провела исследование интернет-продаж смартфонов за первое полугодие 2024 га. По его результатам, в июне каждый третий iPhone в онлайне заказывали на «Яндекс Маркете».

Исследование основано на данных опроса 1521 владельцев iPhone из 17 регионов России в возрасте от 21 года.