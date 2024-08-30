Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс 360 для бизнеса»: новые функции для повышения эффективности работы

В августовском обновлении «Яндекс 360 для бизнеса» пользователи получили несколько новых функций. В мессенджере теперь можно установить на определенное время действие статуса и просматривать, кто отреагировал на сообщение. Также в мобильной версии добавлена поддержка исходящих звонков через «Телемост», а в десктопном приложении появилась возможность записывать видеозвонки продолжительностью до 12 часов. В «Календаре» теперь отображаются государственные выходные, что поможет лучше планировать встречи. Кроме того, в корпоративной базе знаний Вики появилась функция экспорта страниц в форматах PDF и HTML, а также возможность скачивания прикрепленных файлов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Обновления мессенджера затронули несколько платформ: веб-версию сервиса, а также мобильное и десктопное приложение.

Выбор времени действия статуса. Статус в сервисе можно установить на определённое время. Раньше ограничение приходилось вводить вручную. Теперь есть несколько интервалов на выбор: 30 минут, один час, четыре часа, до конца дня, бессрочно.

Публичные реакции. Пользователи сервиса могут просмотреть, кто отреагировал на сообщения. Мессенджер покажет, кто поставил реакцию, какую именно и в какое время. Это удобно, например, когда отправляете важное сообщение в групповой чат и просите других участников подтвердить, что они увидели информацию.

Звонки 1:1 на Android и iOS. В мобильной версии мессенджера добавилась поддержка исходящих звонков с использованием «Телемоста». Переписываться и созваниваться с коллегами можно в рамках одного приложения.

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

Увеличенный лимит на запись экрана. В приложении Мессенджера для ПК появилась возможность записывать созвоны до 12 часов. Раньше действовало ограничение — 30 минут. После звонка запись сразу сохраняется на компьютер.

В «Календаре» появились отметки о государственных выходных днях. Это поможет не ошибиться с датой при планировании встреч и не переносить их из-за праздников. Выбрать страну, праздники которой будут отображаться, можно в настройках «Календаря».

Добавили возможность экспорта вики-страниц в форматах PDF и HTML и выгрузки прикрепленных файлов через «Скачать» → «Прикрепленные файлы». Это полезно, если необходимо распечатать инструкции для сотрудников, у которых временно не будет доступа к «Вики», или отправить информацию внешнему контакту.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Разгромлена крупнейшая в мире пиратская сеть онлайн-кинотеатров с миллиардной аудиторией

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

LinkedIn мигрировал на Linux разработки Microsoft, отказавшись от знаменитого продукта Red Hat

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

HeadHunter получила 90% в сервисе автоматизированного подбора персонала Skillaz

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Показать еще

Наука

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS