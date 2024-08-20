Бренд Bloody представил игровую мышь W65 Max Mini

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую игровую мышь W65 Max Mini. Возможности кастомизации помогут сформировать свой уникальный стиль игры.

Благодаря продвинутому сенсору MAX BC3332-A 12K частота опроса регулируется, доступны уровни от 125 до 2000 Гц. Разрешение мыши также настраивается по осям X/Y в диапазоне 100 – 12000 CPI, позволяя геймеру подобрать оптимальное значение для любой игры. Частота кадров доходит до 8000 fps, скорость отслеживания составляет 250 ips, ускорение – 35 g. Высокие показатели гарантируют преимущество в шутерах, где требуется быстрая реакция. Со скоростью отклика 1 мс пользователь сможет оперативно реагировать на действия своих соперников.

К регулируемым характеристикам относится и высота отрыва. Можно выбрать 3 предустановленных значения LOD: 1.5 мм, 2 мм, 3мм, либо поставить свое через программное обеспечение. Встроенная память 4 МБ способна хранить до 120 тыс. макросов. На левую кнопку получится назначить 6 режимов оружия, чтобы быстро переключаться между ними во время сражения. Прочные микропереключатели выдерживают более 30 млн нажатий, колесо прокрутки – более 500 тыс. оборотов.

Легкий внутренний корпус выполнен в виде сот, общий вес мыши составляет всего 83 г. Встроенная RGB-подсветка с пятью предустановленными эффектами дополняет яркий внешний вид модели. На выбор доступно 2 дизайна: Honeycomb и Stone Black. Honeycomb с прозрачной верхней крышкой обеспечивает дополнительную видимость подсветки. Stone Black получила противоскользящие наклейки для лучшей управляемости.

Для подключения используется легкий кабель повышенной гибкости. Оплетка из супергибких материалов помогает избежать трения проводов во время игры. Проводное подключение гарантирует стабильную передачу данных от мыши к компьютеру.

Новая игровая мышь Bloody W65 Max Mini предлагает геймерам широкий спектр настроек и высокие характеристики там, где это более всего необходимо для качественного геймплея. Продвинутый сенсор, регулируемая частота опроса и эргономичная конструкция корпуса подарят преимущество в различных соревнованиях.

Новинка доступна для заказа в Merlion.