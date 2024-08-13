Участники московских программ создали рекордное число техностартапов

Изобретателям помогают разрабатывать, тестировать и внедрять свои продукты в рамках столичных программ развития технологического предпринимательства. Так, с начала 2024 г. участники трех из них — «Академии инноваторов», хакатона «Лидеры цифровой трансформации», конкурса «Новатор Москвы» — создали почти 300 стартапов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Это превышает показатель за весь 2023 г. более чем в два раза. Кроме того, мы отмечаем рост интереса к каждому из проектов. С начала года на участие в них поступило в общей сложности около 30 тыс. заявок», — сказала Наталья Сергунина.

Перспективный стартап, уже заинтересовавший потенциальных партнеров, запустили участники «Академии инноваторов». Они создали ассистента на базе искусственного интеллекта для проведения онлайн-встреч и уже получили инвестиции на его улучшение и рекламу. ИИ-помощник позволяет расшифровывать звонки, превращая их в текст, и выделить основные тезисы разговоров.

Другие выпускники программы разработали платформу для дизайнеров «НейроХудожник». Система формирует изображение по наброску пользователя с помощью нейросети.

Еще один из успешных проектов участников академии — VR-тренажер для практических занятий по охране труда и культуре безопасности. Он будет полезен на производстве и в офисах. Пользователи в виртуальной реальности узнают, как оказывать первую помощь и действовать при нештатных ситуациях, например пожаре.

Победитель конкурса «Новатор Москвы» создал сервис, который представляет собой цифровой двойник элементов конструкций зданий, сооружений, механизмов. С его помощью обеспечивается контроль над строительными процессами из любой точки мира. Инновация уже применяется на десятках заводов в России и Китае, а недавно вышла на рынок Индии.