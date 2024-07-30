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Подтверждена совместимость системы Tetraksis с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «ПСИТ Сервис», разработчик российского программного обеспечения для автоматизации банков Tetraksis, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 16, ее сертифицированной редакции и системы Tetraksis. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Tetraksis — отечественная система для автоматизации банков в части процессинга пластиковых карт и обслуживания физических лиц. Является полным импортозамещенным аналогом системы 3Card-R, которая зарекомендовала себя как высокопроизводительная банковская система, позволяющая автоматизировать банки любого размера и профиля.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«В последние несколько лет наша компания сталкивается с высоким спросом на импортозамещенные версии программного обеспечения на рынке банковского ПО. В целях следования данному курсу нашими специалистами было проведено исследование всех возможных вариантов отечественных СУБД, в котором с большим преимуществом победила СУБД Postgres Pro. И, как результат, наша новая Система Tetraksis получила полную совместимость с данным решением», — сказал заместитель генерального директора компании ООО «ПСИТ Сервис» Константин Афонин.

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