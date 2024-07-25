Как соискатели выбирают крупные компании на собеседованиях с рекрутерами

Исследование разработчика онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE.

Кандидаты на трудоустройство в крупные российские компании считают, что скорость ответа и вежливость рекрутеров – два ключевых фактора для успешных собеседований с работодателем. Так считают более 80% опрошенных.

Респонденты (80%) готовы принять оффер крупной компании, если ее рекрутер отвечает быстрее организации-конкурента.

Большинство кандидатов (92%) считают, что крупный бизнес сможет нанимать больше сотрудников, если начнет отслеживать крайне неформальные диалоги специалистов по подбору.

В 2024 году соискатели (55%) готовы ждать ответа от работодателя до трёх дней. Они (96%) хотят получать обратную связь по итогам собеседований – даже отрицательную.

Ключевые выводы исследования:

80% опрошенных готовы выбрать крупную компанию, рекрутер которой отвечает быстрее рекрутера компании-конкурента

92% респондентов считают, что отслеживание выхода рекрутеров за рамки делового этикета во время собеседований поможет крупным компаниям нанимать больше сотрудников

79% опрошенных заявили, что долгий ответ рекрутера негативно влияет на их отношение к крупной компании, которую он представляет

Остальные выводы исследования:

97% опрошенных считают, что в крупных компаниях нужно отслеживать выход рекрутеров за рамки делового этикета во время собеседований

90% респондентам важна быстрая скорость ответов рекрутера крупной компании

87% респондентов заявили, что первое впечатление от рекрутера влияет на их отношение к крупной компании, которую он представляет

70% респондентов ищут вакансии в крупной компании на сайтах по поиску работы

55% респондентов готовы ждать ответа рекрутера крупной компании от 1 до 3 дней

92% опрошенных рассматривает параллельно несколько вакансий при поиске работы в крупной компании

96% опрошенных считают, что крупная компания должна сообщать кандидату о результатах собеседования. Даже если они отрицательные

Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE:

«В 2024 году все российские компании страдают от «головной боли» – сложности поиска сотрудников.

Наше исследование выявило важнейший инсайд для топ-менеджеров.

Часть кадровых проблем скрыта на этапе общения рекрутеров и соискателей.

Кандидаты считают, что крупные компании смогут намного быстрее нанимать сотрудников, если их рекрутеры будут отвечать быстрее и вежливее.

Это важный сигнал для HR-директоров. Соискатели не готовы долго ждать фидбека от корпораций. Как и терпеть «крайне неформальные» диалоги от специалистов по подбору.

Они просто выберут оффер от рекрутера, которой был вежлив и не «пропадал с радаров».

Эта проблема решается с помощью российских цифровых продуктов и сервисов. Они помогут контролировать качество и скорость всех внешних HR-коммуникаций.

Я говорю про речевую аналитику, голосовых роботов, контакт-центры, искусственный интеллект.

В итоге, компания сможет закрывать вакансии быстрее конкурентов».

Исследование проведено MANGO OFFICE с 3 по 4 июля 2024 года среди 1534 респондентов из всех федеральных округов России.