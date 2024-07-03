Компания Звезда запустила в серийное производство первый в России сетевой контроллер 10Гбит/с на отечественном ПО

Компания Звезда разработала и запустила в серийное производство первый в России сетевой контроллер 10Гбит/с, работающий на отечественном микропрограммном обеспечении. UEFI-драйвер сетевого контроллера включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Благодаря этому, исключены риски несанкционированного перехвата передаваемых данных с использованием недокументированных возможностей встроенного ПО иностранных компаний.

Сетевой контроллер спроектирован для производства с использованием текстолита российских заводов, что позволило при включении в Реестр отечественной радиоэлектронной продукции набрать 37 баллов за уровень локализации производства, что особенно важно при производстве серверного оборудования.

Другой особенностью данного контроллера является наличие разъема OCPv2, который позволяет подключить соответствующий RAID-контроллер без задействования отдельного разъема PCI Express.

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