ГК Softline начинает партнерство с разработчиком BI-системы аналитики данных Biplane

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, начинает партнерство с отечественным разработчиком Biplane. В рамках сотрудничества группа компаний будет продвигать конструктор отчетов для быстрого анализа данных на базе BI-системы, что соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей с целью цифровой трансформации рынка.

Платформа Biplane актуальна для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для государственных организаций. Например, ее могут использовать заказчики из банковской, транспортной, фармацевтической, промышленной отраслей, ритейла, телекоммуникаций, ИТ. Система базируется на технологии No-сode и подходит для ведения управленческой деятельности, составления бизнес-аналитики, отчетов на основе интерактивных и актуальных данных.

Одними из фокусных продуктов в рамках партнерства компаний являются десктопная версия BI-системы и программа «Цифрового здоровья предприятия» — готовые KPI мониторы и преднастроенные отчеты, разработанные под популярные бизнес-запросы. Они не требуют сложной технической настройки и привлечения BI-аналитиков, за счет чего при внедрении бизнес значительно экономит временные и финансовые ресурсы. В портфеле готовых отчетов вендора есть решения в категориях «Маркетинг», «Продажи», «Производство», «Финансы», «Персонал», «Склад и логистика» и др. В зависимости от задач заказчика команда ГК Softline сможет предложить наиболее релевантную опцию.

Другим ключевым продуктом в экосистеме Biplane является «Цифровой двойник бизнеса 3D + VR» для визуализации собранных данных.

«Цифровые двойники в совокупности с технологиями ИИ — один из главных трендов 2025 г. Это инновационная технология, которая к тому же действительно приносит пользу, поэтому для заказчиков она крайне актуальна. Интерактивные карты в составе решения наглядно визуализируют полученный массив информации, что упрощает работу с отчетами. Цифровые двойники постепенно становятся стандартом работы, и Biplane предлагает качественное и функциональное решение», — сказала Ирина Янова, руководитель направления по развитию продаж и продуктовой экспертизы ГК Softline.

Сейчас ГК Softline активно наращивает экспертизу по решениям вендора. Технические специалисты группы компаний прошли обучение работе с платформой, чтобы в дальнейшем оказывать поддержку решения.

«Мы очень рады партнерству с ГК Softline. Их опыт и профессионализм в области информационных технологий значительно усиливают наши возможности по предоставлению высококачественных решений нашим клиентам. Вместе мы сможем добиться значительных успехов и установить новые стандарты в индустрии», — отметил Дмитрий Донской, заместитель генерального директора компании «Биплан».