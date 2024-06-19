Аналитика МТС: пермяки старше 55 лет стали чаще пользоваться сервисами доставки продуктов

МТС сообщила о росте интереса к российским сервисам доставки продуктов среди пользователей старшего поколения. Пермь вошла в топ-10 городов, где чаще пользуются сервисами доставки продуктов. Среднее число пользователей в возрасте от 55 лет в январе-мае 2024 г. увеличилось на 39% по сравнению с тем же периодом 2023 г., сейчас они занимают самую высокую долю среди всех возрастных групп. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав обезличенные данные в популярных сервисах доставки продуктов.

Пандемия подстегнула высокий спрос на сервисы доставки продуктов. Удобство, экономия времени, а также уверенность в безопасности услуг делают их все более привлекательными для людей старшего поколения. Например, самую большую долю в таких сервисах занимает аудитория старше 55 лет, на которую приходится 28% от всех пользователей — это самый высокий показатель с 2020 г. По сравнению с прошлым годом доля увеличилась на 10 п.п.

Поколение в возрасте 45-54 также стали активнее пользоваться сервисами доставки продуктов. Их доля выросла на 5 п.п. и составляет 17,5%. Также значительную долю на рынке занимает возрастная группа 35-44 лет — 22%. Доля несовершеннолетних пользователей, напротив, сократилась на 3 п.п. по сравнению с прошлым годом, а среди других возрастных категорий значительных изменений не наблюдается.

Общее количество покупок за январь – май 2023 к аналогичному периоду 2024 незначительно сократилось. Несмотря на это, средний чек заказов в мае 2024 стал на 15% выше, чем в мае 2023.

Для исследования Big Data МТС анализировала данные таких сервисов доставки как «Ашан», «Азбука Вкуса», «Лента», «Перекресток»/Vprok, «Пятерочка», «Самокат», «ВкусВилл», «Яндекс.Лавка», «Магнит».