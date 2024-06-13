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К сезону цветения многолетников МТС улучшила связь на Михайловской набережной

МТС провела модернизацию сети в Новосибирске. Новая базовая станция на Михайловской набережной улучшила уровень сигнала мобильной связи, а емкость сети в парке стала выше на четверть. Это значит, что сейчас одномоментно пользоваться интернетом и голосовой связью смогут на 25% больше абонентов, чем ранее. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Начало лета в Новосибирске — это всегда период цветения многолетников. Первые клумбы на Михайловской набережной скоро обрадуют новосибирцев, а социальные сети жителей столицы Сибири запестрят красивыми фотографиями. Чтобы новосибирцы могли сразу запостить фото и видео на свои странички и поделиться ими с родными и близкими в мессенджерах, МТС установила новое телеком оборудование.

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Цифровизация

Специалисты включили LTE в разных диапазонах — это обеспечивает передачу данных и голоса при работающей функции VoLTE. Новосибирцы смогут оставаться на связи даже во время прогулок и пикников на набережной. Главное, напоминают специалисты парка, не топтать и не рвать цветы, а также не лежать в клумбах. А для тех, кто не успел сделать фотографии с сиренями и яблонями, на Михайловской набережной установили инсталляцию — вечно цветущее дерево.

«Новую базовую станцию на Михайловской набережной мы установили рядом со сценой. В выходные дни к этому оборудованию одномоментно подключаются до 600 пользователей. Однако надо понимать, что парк обслуживают и другие станции. Возможности новой мы закладывали в том числе и под обеспечение массовых мероприятий. На набережной традиционно проводят много праздников и фестивалей. Например, парк — одна из площадок Дня города. Поэтому, разумеется, здесь необходима стабильная связь и хороший интернет. И мы рады обеспечить комфорт жителей города», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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