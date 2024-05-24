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X-Com масштабировал информационную систему Волгодонского инженерно-технического института

X-Com, входящий в одноименную группу компаний, масштабировал информационную систему Волгодонского инженерно-технического института.

Волгодонский инженерно-технический институт является филиалом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ВИТИ НИЯУ МИФИ). Для запуска новых программ подготовки инженеров атомной отрасли и специалистов в области электро- и теплоэнергетики заказчику потребовалось оснастить компьютерами ряд учебных аудиторий.

Подрядчиком проекта X-Com стал в результате победы в открытом тендере, участниками которого стали российские системные интеграторы, производители компьютерной техники и поставщики программно-аппаратных средств. При рассмотрении конкурсных заявок наряду с ценовым предложением оценивался опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для государственных образовательных учреждений. X-Com подтвердила проектный опыт, предоставив рекомендательные письма от крупнейших вузов и научно-исследовательских центров страны, и получила право заключения государственного контракта.

Инженеры X-Com провели аудит информационной системы заказчика, включая серверное оборудование, клиентские системы и сетевую инфраструктуру, и проанализировали требования к компьютерам применяемого в учебном процессе ПО. На основании полученных данных были составлены детальные спецификации оборудования и разработан технический проект его внедрения.

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Специально для данного проекта производственное подразделение X-Com изготовило и поставило десятки компьютеров, точно соответствующих требованиям заказчика. Таким образом удалось обеспечить наилучшее соотношение цены и производительности решения. Все оборудование интегрировано в информационную систему института, выполнены пуско-наладочные работы и тестирование. Компьютеры объединены в локальную сеть, а действия учащихся контролируются с рабочих мест преподавателей. Проект реализован в строгом соответствии с контрактными условиями по объему и срокам.

В X-Com действует система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008), в сочетании с многоуровневой системой тестирования на всех этапах производства, гарантируют высочайшее качество продукции. На все оборудование действует трехлетняя гарантия. Постоянно поддерживаемый склад оригинальных комплектующих ведущих мировых производителей позволяет оперативно устранять любые неполадки в работе оборудования.

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