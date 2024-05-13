билайн бизнес запустил коробочное решение «Мобильный ID. Аутентификация»

Интернет-магазины и сервисы могут подключить быструю авторизацию пользователей всего в несколько кликов.

билайн бизнес автоматизировал подключение сервиса «Мобильный ID. Аутентификация» — услуги, предназначенной для аутентификации пользователей на сайтах и в мобильных приложениях. Чтобы подключить сервис, достаточно пройти регистрацию на сайте, пополнить баланс и произвести интеграцию упрощенным способом — по спецификации Light API.

«Мобильный ID. Аутентификация» помогает бизнесу повышать конверсию при оформлении интернет-заказов за счёт удобной, быстрой и безопасной авторизации пользователей. После ввода своего номера телефона покупатель получает ПУШ-уведомление (современная альтернатива СМС-сообщениям с кодами авторизации) с двумя вариантами действий «Принять» или «Отклонить». Выбрав вариант «Принять», покупатель попадает авторизованную зону. Обмен данными между интернет-сервисом и телеком-оператором происходит по защищённому соединению.

Теперь оформить подключение сервиса «Мобильный ID. Аутентификация» можно полностью онлайн и всего в четыре шага:





На сайте сервиса введите свой номер телефона.

Создайте учётную запись, добавив реквизиты вашей компании и примите условия договора-оферты.

Интегрируйте «Мобильный ID. Аутентификация» на сайт или в мобильное приложение, используя упрощённую спецификацию Light API.

Пополните баланс. Готово!





Стоимость одного запроса на авторизацию — 1,69 рублей без НДС. билайн вправе изменять стоимость услуг, актуальные цены размещены на сайте сервиса.

«билайн бизнес развивает свои продукты, чтобы они были не только защищенные и комфортные в использовании, но и легкие в подключении. Поэтому мы решили отказаться от стандартной для корпоративного рынка практики, когда для подключения услуги компания-клиент должна связаться с менеджером оператора, подписать договор, а потом ждать создания учётной записи, интеграции и т.д. С нашим коробочным решением приступить к использованию сервиса «Мобильный ID. Аутентификация» можно уже через несколько часов — после создания аккаунта, простой технической интеграции и внесения средств. Заботясь о наших клиентах, мы также предусмотрели защиту от «ухода в минус»: если сумма в личном кабинете приблизится к 0, сервис уведомит заказчика, что нужно пополнить баланс», — комментирует Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным продуктам и сервисам ПАО «ВымпелКом».

Подробнее о технологии, которая используется в сервисе "Мобильный ID" от билайн бизнес читайте по ссылке.

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