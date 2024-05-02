Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС к сезону отпусков усилила сеть на железнодорожной станции Завитая

МТС сообщила о модернизации сети LTE в городе Завитинске. После проведенных работ для жителей города и путешественников по Транссибирской железной дороге и федеральной автомагистрали «Амур» скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 30%.

Завитинск часто выбирают в качестве транзитного места отдыха автопутешественники, сотрудники транспортных и логистических компаний, следующие по федеральной трассе Р-297. Останавливаясь на отдых или ремонт, они теперь могут найти подходящую автомастерскую и узнать о наличии необходимых запчастей, забронировать гостиницу или хостел, на ужин или завтрак выбрать кафе или заказать онлайн доставку. Скоростной интернет позволяет сотрудникам станций техобслуживания совершать видеозвонки в высоком качестве с коллегами, для консультаций или поиска нужных деталей в онлайн-магазинах.

Новое качество связи доступно более девяти тысячам завитинцев, а также путешествующим по транссибирской железной дороге. Абоненты могут пользоваться привычными цифровыми ресурсами, оформлять онлайн билеты, заказывать трансферы и такси, загружать фильмы для просмотра в пути, а также искать в сети дополнительную информацию о пункте назначения.

«Мы провели необходимые работы к началу сезона отпусков. Теперь отправляясь по железной дороге и на автомобиле на пляжи Приморья, наши абоненты смогут с еще большим комфортом выходить в интернет, загружать видео и общаться в соцсетях. Также сервисами экосистемы МТС на высоких скоростях доступны жителям пригородного села Преображеновка», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС первой запустила LTE-сеть в самой северной точке Амурской области – поселке Олёкма.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Скандинавские страны осталась без алкоголя из-за северокорейских хакеров

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

После публикации CNews власти остановили многомиллиардную закупку «железа» Росреестром

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Хакеры усилили мощность DDoS-атак на Россию. Главные цели - ИТ и телеком

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Роботы-питомцы, которых можно купить в России: выбор ZOOM

На дачу и обратно: лучшие российские алкотестеры

Обзор смартфона HUAWEI nova 12i: внимание на камеру

Показать еще

Наука

Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться

Стеклянные сферы, выпавшие в виде осадков в Хиросиме, схожи по составу с ранней Солнечной системой, а не с Землей

Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024