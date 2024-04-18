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Поддержка ИТ-отрасли
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Подмосковье выдало первый в 2024 году ИТ-грант

Подписано первое в 2024 г. соглашение о выдаче гранта подмосковной ИТ-организации. Финансовую поддержку от региона получила компания, предоставляющая услуги по разработке приложений и ИТ‑консалтингу. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Данная мера поддержки является драйвером развития информационных технологий в нашем регионе, поскольку помогает создавать новые рабочие места и привлекать высококвалифицированных сотрудников. Любая ИТ-компания Подмосковья, которая соответствует требованиям, может поучаствовать в отборе заявок на гранты. Подача заявлений на портале госуслуг Московской области открыта до 20 ноября включительно. До конца года планируем выдать не менее 20 грантов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Первым грантополучателем в новом сезоне стала компания ООО «Амбрелла Альянс», которая создает решения для ритейла, финтеха, промышленности. Всего с момента запуска программы в Подмосковье подписано 18 соглашений на выдачу грантов.

Подать онлайн-заявку может аккредитованная в Минцифры России компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

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Безопасность

Сумма грантов составляет от 96 до 240 тыс. руб. в год на одного работника в зависимости от его квалификации и уровня заработной платы. Потратить деньги можно на зарплату новым сотрудникам или приобретение оборудования.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

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