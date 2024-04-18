Количество мобильных пользователей российских ВКС-сервисов выросло на 20%

Компания МТС сообщает о росте интереса в России к отечественным сервисам для видеоконференцсвязи. С января по март 2024 года количество пользователей российских сервисов оказалось на 20% больше, чем на их зарубежные аналоги. К такому выводу пришли специалисты Big Data МТС, проанализировав обезличенные данные пользователей десяти популярных сервисов для видеоконференций.

Объем мобильного трафика у российских ВКС-сервисов января по март 2024 года не изменился по отношению к аналогичному периоду 2023 года. При этом у зарубежных сервисов объем потребляемого трафика снизился на 8%. Самое значительное падение (51%) наблюдается у Cisco Webex. Этот же сервис быстрее других теряет пользователей: их число в 2024 году снизилось на 30% по отношению к 2023 году.

Среди российских сервисов лидером и по объему потребляемого мобильного интернет-трафика, и по количеству пользователей на мобильных устройствах с января по март 2024 года стал «МТС Линк». Доля трафика этого сервиса за год составил 97% от всего трафика, приходящегося на российские решения. Второе и третье место занимают SberJazz и Труконф соответственно.

Доля пользователей «МТС Линк» среди всех мобильных пользователей российских сервисов составила 59%. Второе и третье место занимают «Яндекс Телемост» (25%) и SberJazz (11%). Среди зарубежных сервисов самая большая пользовательская база у Google Meet, но по количеству трафика лидирует Skype — этот сервис оказался на первом месте и в 2022 и 2023 году.

В исследовании учитывался мобильный трафик, потраченный российскими пользователями с января по март 2023 и 2024 года при использовании топ-5 российских и топ-5 зарубежных ВКС-сервисов: «МТС Линк», SberJazz, «Яндекс Телемост», «Труконф», «VK Звонки», Skype, MS Teams, Google Meet, Zoom и Cisco Webex.