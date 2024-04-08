В «СерчИнформ КИБ» обновились возможности «открытого контроля» и пользовательский интерфейс

Обновленный дизайн и функционал пользовательского интерфейса в DLP упростит взаимодействие отдела информационной безопасности с сотрудниками.

В обновленной версии «СерчИнформ КИБ» полностью изменился интерфейс пользователя на агенте. Этот интерфейс помогает сотрудникам удобно взаимодействовать с отделом ИБ, например, если нужно запросить доступ к принтеру или папке. Теперь появилась возможность подтвердить прочтение уведомлений и узнать причину отказа в доступе к конкретному файлу, директории или устройству. Это не только упрощает коммуникации, но и позволяет соблюдать баланс между свободой действий пользователя и защитными мерами. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

СерчИнформ Пример формирования запроса доступа

Пользовательский интерфейс КИБ показывает на компьютерах сотрудников, какие устройства, принтеры и сетевые папки им доступны, уведомляет о блокировках, а также выводит информацию об активности в рабочее время. Окно «прячется» в панели задач, подсвечивается при поступлении оповещений. В развернутом виде – показывает список всех доступных и заблокированных директорий, устройств, действий и файлов. Сотрудник может оставить комментарий для ИБ-специалиста, обозначив причину запроса на предоставление/расширение доступа и требуемое время использования устройства. Трекинг рабочего времени наглядно показывает сотруднику, как фиксируется его активность за ПК – это поддерживает рабочую дисциплину.

«Мы сделали интерфейс удобнее и понятнее, полностью изменили его дизайн и расширили функционал. Многие наши заказчики движутся по пути «открытого контроля», чтобы напоминать сотрудникам о действующих правилах ИБ. Пользовательский интерфейс КИБ – еще один инструмент, чтобы упростить эту задачу, – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СерчИнформ». – Сегодня через пользовательский интерфейс можно управлять разрешениями на любые подключаемые устройства, медиа, общие папки и удаленные подключения, даже на буфер обмена. Этот список мы постоянно расширяем и скоро охватим все возможные в КИБ блокировки».

По умолчанию система работает в невидимом для пользователя режиме, перед использованием интерфейс необходимо активировать в настройках КИБ и выбрать модули, которые станут видны сотрудникам. Возможности отображения гибкие: можно активировать уведомления и указать их текст для каждого модуля в отдельности, а также выбрать способ их отображения.

СерчИнформ Пример уведомления о блокировке

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«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктуры («СерчИнформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «СерчИнформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «СерчИнформ FileAuditor»). Клиенты – более 4000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России.