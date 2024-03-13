Транспортно-логистическая компания «Приоритет» автоматизировала бизнес с помощью решения «БИТ.Экспедирование»

ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал задачи логистики, бухгалтерского и управленческого учёта в транспортно-экспедиторской компании «Приоритет», расположенной во Владивостоке.

Благодаря программе «БИТ.Экспедирование», которая создана специально для транспортно-экспедиторских компаний, осуществляющих организацию перевозок грузов различными видами транспорта, компания смогла автоматизировать как внутренние коммуникации, так и процессы взаимодействия с клиентами, упростить схемы ведения и учета сборных грузов, взаиморасчеты с заказчиками и перевозчиками, построить эффективные воронки продаж, анализ маржинальности и др.

«Приоритет» занимается смешанными перевозками: автомобильным, морским и железнодорожным транспортом. Ранее в компании учет всех заявок на грузоперевозки велся в таблицах Excel.

Сотрудники компании «Приоритет» отметили, что ранее обработка одной заявки могла занимать от 20 минут до одного часа в зависимости от длительности и того, насколько сложно найти перевозчика. Это приводило к потере информации, отсутствию контроля за заполнением необходимых полей и неудобству работы. С ростом количества клиентов учёт становился всё большей проблемой для сотрудников, поэтому компания обратилась в «Первый Бит».

Перед специалистами компании «Первый Бит» – офис Новосибирск транспортно-экспедиторская компания поставила задачи по нескольким направлениям: введение реестра и контроль всех заявок, поступающих от клиентов, а также отслеживание их статуса и отражение поэтапной аналитики; автоматизирование формирования пакета первичных документов по заказам, настройка разнесения платежей; введение финансового и управленческого учёта, в том числе введение аналитики по рентабельности экспедиционных услуг.

Так как сотрудники «Приоритета» уже были знакомы и работали в программе «1С:Бухгалтерия», по итогам проведённого интервью, специалистами «Первого Бита» было выбрано решение «БИТ.Экспедирование».

Модуль «БИТ.Экспедирование» работает на базе «1С», платформе «1С:Бухгалтерии» и как раз предназначен для автоматизации транспортно-экспедиторских компаний.

В данном случае функционал решения максимально подходил под запросы заказчика и позволял не отказываться от привычного софта на «1С».

Модуль позволяет ускорить формирование заявок на перевозку, прикреплять нужные файлы в конкретной заявке и автоматизировать работу с первичными документами, что снимает нагрузку с бухгалтера.

Результатами внедрения «БИТ.Экспедирование» стали: возможность прикреплять необходимые файлы непосредственно к заказу на перевозку груза, за счёт чего информация перестала теряться; сокращение времени на формирование первичных документов — теперь это делается автоматически; доступ к аналитике каждого этапа мультимодальной перевозки; переход к работе в одной системе, что упростило работу с аналитикой и принятие управленческих решений; упрощение контроля перевозок — теперь компания может легко отслеживать все заявки клиентов, их выполнение и статус доставки.