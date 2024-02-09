Infinix Smart 8 Pro поступил в официальную розницу в России

Международная технологическая компания Infinix объявляет о поступлении в продажу новинки – Smart 8 Pro. Фокусом устройства стала основная камера на 50 МП. Smart 8 Pro получил 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 16 ГБ, хранилище объемом до 128 ГБ и плавный экран с частотой обновления 90 Гц. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Smart 8 Pro будет доступен в России в двух комплектациях: 4/64 ГБ за 11990 руб., с промо ценой 7990 рублей по случаю старта продаж; 8/128 ГБ за 13990 руб., с промо ценой 8490 руб. по случаю старта продаж.

Покупателям будут доступны четыре цветовые опции: «блестящее золото», «мерцающий синий», «галактический белый» и «черный лес».

Фото: Infinix Infinix Smart 8 Pro

Smart 8 Pro получил 6,6-дюймовый дисплей с перфорацией под фронтальную камеру. Модель поддерживает функцию Magic Ring, позволяя получать актуальную информацию по статусу зарядки, входящим вызовам и другим важным событиям. Пользователи смогут оценить плавность интерфейса благодаря частоте обновления экрана в 90 Гц, при этом его пиковая яркость составляет 500 нит, что позволит с комфортом пользоваться устройством в любых условиях.

Сердцем Smart 8 Pro стал 8-ядерный процессор MediaTek Helio G36. Четыре производительных ядра Cortex-A53, работающих на частоте 2200 МГц, дополняются четырьмя энергоэффективными Cortex-A53 с частотой 1600 МГц. При этом устройство получило 8 ГБ оперативной памяти, которые могут быть дополнительно расширены до 16 ГБ за счет части объема постоянного накопителя, а также до 128 ГБ встроенной памяти.

Объем аккумулятора Smart 8 Pro составляет 5000 мАч и позволит ему проработать в течение всего дня. Смартфон оснащен зарядкой с универсальным разъемом Type-C.

Основная камера Smart 8 Pro получила 50 МП матрицу кольцевую вспышку. На вооружении Smart 8 Pro имеется несколько дополнительных режимов съемки, включая специальный портретный режим.

В качестве фронтальной камеры используется 8 МП модуль с отдельной LED-вспышкой.

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Infinix Mobility – технологическая компания, которая разрабатывает, производит и продвигает портфель умных устройств по всему миру под брендом Infinix, основанным в 2013 г.