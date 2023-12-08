Cloud4Y предоставил облачную почту компании «Легион-строй»

Cloud4Y развернул почтовый сервер и помог перенести почтовые ящики компании «Легион-строй» в облако провайдера.

«Легион-строй» — группа строительных компаний, ведущих свою историю с 2005 г. Организация занимается капитальным строительством зданий и сооружений, объектов жилого фонда, внутренними и внешними инженерными коммуникациями, реконструкцией и ремонтом зданий. Отдельным направлением является выполнение комплексных работ по внешним инженерным коммуникациям, включая топливопроводы. Ведутся работы и на объектах нефтегазовой промышленности.

«Легион-строй» долгое время пользовалась локальной ИТ-инфраструктурой для решения своих задач. Но рост компании требует быстрого масштабирования ресурсов и оптимизации каналов коммуникации. Поэтому строительная компания приняла решение перейти на облачный почтовый сервис. После недолгого периода выбора «Легион-строй» обратился в Cloud4Y. Корпоративный облачный провайдер предложил решение на базе MS Exchange со встроенной защитой от спама и вирусов, отлаженной системой резервного копирования и защитой данных.

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Аренда сервера Microsoft Exchange Server (по модели IaaS) — это простое и удобное решение для компаний, которым требуется полный контроль над количеством и объёмом почтовых ящиков сотрудников. Доступная интеграция с Active Directory, синхронизация почты, задач, календаря и контактов сотрудников с ПК и мобильными девайсами, возможность видеть загрузку сотрудников превращают решение из просто почты в полноценный бизнес-инструмент.

В настоящее время сотрудники «Легион-строй» продолжают пользоваться корпоративной почтой в облаке Cloud4Y, а также развернули хранилище на базе Nextcloud.