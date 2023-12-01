Cloud4Y предоставил сервера и корпоративную почту «Русской лаборатории»

Cloud4Y предоставил сервера и корпоративную почту «Русской лаборатории». Развернули сервер с корпоративной почтой на Microsoft Exchange, чтобы сотрудникам «Русской лаборатории» удобнее было вести коммуникацию и взаимодействовать друг с другом. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y .

Компания «Русская лаборатория» основана в 1996 г. Основным направлением работы является экспертиза промышленной безопасности, сертификация и разработка технической документации. Собственные испытательные лаборатории, органы по сертификации продукции и большой опыт сотрудников позволяют комплексно решать задачи по экспертизе и обеспечению безопасности обследуемого объекта.

Центральный офис «Русской лаборатории» расположен офис в Санкт-Петербурге, открыто 20 филиалов на территории России. Необходимость удаленного взаимодействия, проведения встреч и совместной работы с клиентами требует использования более производительной и оптимизированной ИТ-инфраструктуры. Для быстрого, удобного и эффективного взаимодействия сотрудников с клиентами, партнерами и между собой подходит функциональный почтовый сервер в облаке. Такую услугу предлагает корпоративный облачный провайдер Cloud4Y, к которому и обратилась «Русская лаборатория».

Облачная электронная почта для бизнеса на базе Microsoft Exchange это сервис, позволяющий объединить возможности электронной почты, календаря и менеджера задач. Вы получаете готовую к работе систему с защитой от спама и вирусов, которая легко масштабируется и настраивается. В зависимости от ваших задач, можно арендовать несколько почтовых ящиков для сотрудников (модель SaaS) или почтовый сервер для организации целиком (модель IaaS).

«Русская лаборатория» выбрала сотрудничество по модели IaaS, чтобы иметь возможность самостоятельно управлять сервером, масштабировать количество пользователей и задавать индивидуальные параметры для почтовых ящиков. Помимо корпоративной почты, в составе решения есть удобная рабочая среда: пользователи могут синхронизировать задачи, календари и контакты с ПК и мобильными девайсами.

Интеграция облачных решений от Cloud4Y в бизнес-процессы «Русской лаборатории» обеспечило компанию надежным каналом внутренней и внешней коммуникации с обязательной защитой данных от компрометации или повреждений.