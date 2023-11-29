«Яндекс 360» улучшил навигацию для пользователей мобильного «Диска»

«Яндекс 360» выпустил обновления мобильного «Диска» и изменил вид плиток с фотографиями. Теперь пользователям будет удобнее ориентироваться в общей фотогалерее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс диск все чаще используют для сохранения файлов со смартфона. Чтобы мобильное приложение оставалось современным и удобным для пользователей, мы постоянно улучшаем его интерфейс. Эти обновления в дизайне позволили сделать процесс загрузки фото и видео прозрачнее и упростить навигацию по облачному хранилищу», — сказал Владимир Русинов, генеральный директор «Яндекс 360».

В приложении «Диска» для iOS и Android появился новый режим навигации — мелкая сетка. В этом режиме отображаются все фотографии из архива — по восемь в ряд.

Также изменился размер других сеток — стандартной и крупной. На экран стало помещаться больше фотографий. Пользователь может выбрать наиболее удобный режим, чтобы найти кадр, сделанный несколько месяцев назад, или просмотреть недавние события.

Первая часть масштабных обновлений мобильного «Яндекс диска» уже вышла в сентябре 2023 г. Тогда в приложении улучшили сценарий автозагрузки фото и видео: появился быстрый переход к настройкам в верхней части экрана и специальный виджет, чтобы отслеживать прогресс загрузки.

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Визуальные изменения коснулись умной плитки: в ней появились главные фотографии, которые отмечают переходы от одного периода к другому. После сентябрьских обновлений контент в стандартной плитке расположился змейкой друг за другом — раньше он делился на блоки по дате. Отметки периода и геолокации теперь закреплены в верхней части экрана.

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«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и др. «Яндекс 360» помогает организовать работу как одному человеку, так и целой команде организации в рамках продуктов «Яндекс 360 для бизнеса».