Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс 360» улучшил навигацию для пользователей мобильного «Диска»

«Яндекс 360» выпустил обновления мобильного «Диска» и изменил вид плиток с фотографиями. Теперь пользователям будет удобнее ориентироваться в общей фотогалерее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс диск все чаще используют для сохранения файлов со смартфона. Чтобы мобильное приложение оставалось современным и удобным для пользователей, мы постоянно улучшаем его интерфейс. Эти обновления в дизайне позволили сделать процесс загрузки фото и видео прозрачнее и упростить навигацию по облачному хранилищу», — сказал Владимир Русинов, генеральный директор «Яндекс 360».

В приложении «Диска» для iOS и Android появился новый режим навигации — мелкая сетка. В этом режиме отображаются все фотографии из архива — по восемь в ряд.

Также изменился размер других сеток — стандартной и крупной. На экран стало помещаться больше фотографий. Пользователь может выбрать наиболее удобный режим, чтобы найти кадр, сделанный несколько месяцев назад, или просмотреть недавние события.

Первая часть масштабных обновлений мобильного «Яндекс диска» уже вышла в сентябре 2023 г. Тогда в приложении улучшили сценарий автозагрузки фото и видео: появился быстрый переход к настройкам в верхней части экрана и специальный виджет, чтобы отслеживать прогресс загрузки.

Дмитрий Исаев, Softline: Тренд на частные облака продлится минимум до 2025 года
Облака

Визуальные изменения коснулись умной плитки: в ней появились главные фотографии, которые отмечают переходы от одного периода к другому. После сентябрьских обновлений контент в стандартной плитке расположился змейкой друг за другом — раньше он делился на блоки по дате. Отметки периода и геолокации теперь закреплены в верхней части экрана.

***

«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и др. «Яндекс 360» помогает организовать работу как одному человеку, так и целой команде организации в рамках продуктов «Яндекс 360 для бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На IVA Day 2023 эксперты обсудили импортозамещение в области ВКС

Власти разрешили россиянам авторизовываться через «Яндекс» и впредь

«Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях

«Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России

Илья Зайчиков, «Тезис»: На рынке по пальцам можно пересчитать СЭД, в которых реализован искусственный интеллект

Из хранилища Google Drive таинственным образом массово испарились файлы пользователей

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще