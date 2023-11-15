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Технологический суверенитет – это прежде все кадры

«Профессиональные кадры решают все и именно они составляют основу для обеспечения технологического суверенитета нашей страны», – отметил генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас в момент подписания соглашения о сотрудничестве с Российским экономическим университетом имени Плеханова на форуме «Финополис 2023», ключевом финтех мероприятии года.

Целью коллаборации с университетом является выполнение Постановления Правительства РФ №218, направленное на развитие научно-промышленной кооперации науки и бизнеса.

Суть взаимодействия – синергия инноваций «ФлекСофт» и научного потенциала университета:

  • Интеграция инноваций «ФлекСофт» в учебный процесс и создание совместных образовательных программ, на основе передовых технологических решений «ФлексСофт», предоставит уникальные возможности для студентов получить гранты на стажировку, чтобы понять на практике тренды автоматизации банковского сектора и повысить свою капитализацию на рынке труда.
  • Доступ к выдающейся молодежи и талантам, совместное проведение научных и опытно- конструкторских исследований ученых и экспертов компании – позволит компании «ФлекСофт» подтвердить лидирующие позиции на рынке финтех инноваций.

Вместе мы создаем технологии будущего и готовим экспертов индустрии. Вместе за науку и образование. Вместе за страну.

Интервью генерального директора «ФлексСофт» доступно по ссылке: www.probusinesstv.ru/programs/103/33940/.

erid:2SDnjcfwoyiРекламодатель: АО "ФлексСофт"ИНН/ОГРН: 7702345922/ОГРН 1037702009498Сайт: http://www.flexsoft.com/

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