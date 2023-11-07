178 млрд руб. потратили российские геймеры на игровую периферию с начала 2023 года

К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы в сфере геймдева XYZ School, входящей в образовательную компанию Ultimate Education. Данные были получены благодаря опросу российских геймеров и анализу состояния рынка. Всего игровую периферию приобрели 66% российских геймеров. В нее вошли устройства ввода и вывода информации, геймпады, VR-устройства, игровые кресла и различные аксессуары. При этом средний чек составил 21 тыс. руб. об этом CNews сообщили представители XYZ School.

«В 2023 г. наблюдается заметное увеличение спроса на игровую периферию. Этот рост может быть связан с рядом факторов. Активно развиваются игровая индустрия и стриминговые сервисы, что стимулирует потребность в периферийных устройствах. Сами технологии также постоянно совершенствуются, появляются новые модели устройств с расширенными возможностями, что привлекает внимание потребителей. Также нужно учесть, что большинство геймеров это люди тех специальностей, которые большую часть жизни проводят за экраном монитора. Это все влияет на увеличение спроса и, как следствие, расширение рынка игровой периферии. Если же говорить про рынок компьютерной периферии в целом, то можно предположить, что с начала 2023 г. он составил около 230 млрд руб.», — отметила Эмма Юсова, исполнительный директор XYZ School.

Чаще всего российские геймеры обновляли клавиатуру или мышь, таких оказалось 57% от общего числа. Колонки или наушники приобрели 35%, а мониторы — 32%. Аксессуары, например коврики для мыши или держатели проводов, купили 30% респондентов. Игровым креслом обзавелось 20% опрошенных геймеров, а различными геймпадами — 18%. Веб-камеры приобрели 10%, а VR-устройства — 5%.

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XYZ School — игрок GameDev-образования в России и СНГ. Входит в образовательную компанию Ultimate Education. С 2019 г. студентами школы стало более 180 тыс. человек. Сообщество школы составляет свыше 560 тыс. участников.