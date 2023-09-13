X5 Group автоматизировала сбор и учет показателей устойчивого развития

X5 Group внесла доработки в ИТ-системы своих торговых сетей и автоматизировала сбор и учет данных, связанных с устойчивым развитием.

Теперь в электронном виде на одной платформе можно отслеживать показатели, необходимые для оценки достижения целей стратегии устойчивого развития, связанные с экологией, заботой о сообществе и сотрудниках. Каждую неделю в системе обновляются данные по потреблению электроэнергии, фреонов, тепла; количеству отданных на переработку материалов; образование отходов; показатели по охране труда и производственной безопасности; благотворительные отгрузки и многое другое – всего более 160 уникальных показателей. Это позволяет отслеживать динамику изменений, сравнивать необходимые периоды, быстро анализировать и реагировать в случае отклонений по каким-то направлениям.

Показатели загружаются и объединяются в один дашборд автоматически из нескольких мобильных приложений и информационных систем, которые используют торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Это также позволяет экономить время сотрудников на подготовку отчетов и снижать влияние человеческого фактора: в случае опечатки, существенных отклонений или отсутствия данных система сразу информирует ответственного сотрудника.

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«X5 Group – публичная компания, которая постоянно совершенствует раскрытие данных, отчетность, необходимую для всех стейкхолдеров. Стратегия устойчивого развития включает в себя несколько крупных направлений, сбор и учет данных по которым всегда представляли большую работу для команды. Автоматизация этого процесса позволяет нам получать информацию на еженедельной основе, что дает больше времени на анализ и оценку прогресса. На первом этапе мы подключили к проекту наши торговые сети, но уже работаем над тем, чтобы расширить на все бизнес-единицы компании», – отметила директор по устойчивому развитию X5 Group Мария Подкопаева.

В процессе автоматизации задействованы системы: WRS – единая корпоративная платформа по сбору данных и автоматизации бизнес-процессов. Это собственная разработка X5 Group, с помощью которой стало возможным наладить регулярный сбор части данных через личный кабинет. Платформа позволяет легко цифровизировать любые процессы как внутри компании, так и любые взаимоотношения с контрагентами и гибким уровнем контроля соблюдения стандартов под решения разных задач; EDW – корпоративное аналитическое хранилище Х5 Group, где разработаны витрины данных для построения объединенного дашборда.