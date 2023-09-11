«Т1 Cloud» – генеральный партнер конференции CNews «Облачные технологии 2023»

Провайдер облачных услуг «T1 Cloud» выступит генеральным партнером конференции CNews «Облачные технологии 2023», которая пройдет 26 сентября. В рамках мероприятия лидеры отрасли обсудят тенденции развития российского рынка облачных технологий, особенности современных решений и их пользу для бизнеса.

На стенде «T1 Cloud» участники смогут узнать больше об облачных продуктах компании и получить консультацию специалистов. Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Cloud, выступит на конференции с докладом, в котором расскажет о современных трендах и перспективах развития облачного рынка, поделится опытом реализованных проектов, а также даст советы по эффективному использованию облаков.

Георгий Джабиев: «Построение надежной облачной инфраструктуры – одна из наших основных задач. Прежде всего это важно для стабильной работы бизнеса заказчиков, а в итоге влияет на продукты и услуги для конечных пользователей. Гибкость, возможность подобрать оптимальное решение под запрос и снизить затраты за счет эффекта масштаба – ключевые факторы, на которые обращают внимание клиенты. Такие мероприятия важны для всего рынка, поскольку они дают возможность участникам обменяться опытом и экспертизой в самых актуальных направлениях и способствуют развитию отрасли и технологий».

«Т1 Cloud» имеет широкий портфель популярных облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 году провайдер адаптировал свой продуктовый портфель под меняющиеся запросы рынка и теперь предлагает целый набор импортонезависимых решений на базе отечественной разработки. В него входят система резервного копирования от Киберпротект, операционная система Astra Linux, сервис «Т1 Диск», платформа для корпоративных коммуникаций DION, а также объектное S3-хранилище.