Инновационные разработки из 16 отраслей протестируют на площадках Москвы

В 2023 г. в рамках программы пилотного тестирования инноваций столичным компаниям одобрили 68 грантов на общую сумму 114 млн руб. Прием заявок стартовал 1 марта 2023 г. и продлится до декабря 2023 г. включительно, отметила заммэра Наталья Сергунина.

На каждое технологичное решение, пилотируемое на предприятиях, в технопарках и других учреждениях Москвы, выделяется до 2 млн руб. Одна из разработок, которая проходит испытания, — новый робот-доставщик, получивший название «AI Колобок».

«Программа для инноваторов уже показала свою востребованность и эффективность. С момента ее запуска в апреле прошлого года предпринимателям одобрили 168 грантов на общую сумму больше 260 млн руб. Всего при поддержке города на столичных площадках протестируют разработки из 16 отраслей: культуры, информационных технологий, предпринимательства, медицины и др.», — сказала Наталья Сергунина.

Например, несколько решений пилотируется сегодня в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Одно из них — робот-доставщик под названием «AI Колобок». Он представляет собой самоходный шар около 40 сантиметров в диаметре с компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми. Устройство перемещается, вращаясь на 360 градусов. «Колобок» сможет доставлять мелкие посылки, документы и продукты.

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Также пилотирование в Москве проходит инновационная лампа для выращивания роз. Она не имеет аналогов в мире. В стандартных осветительных приборах отражатель находится снаружи, а у нее — внутри, при этом часть зеркальной колбы покрыта напылением серебра. Такая конструкция более надежна и долговечна за счет максимального коэффициента отражения. Ожидается, что ее применение увеличит урожайность минимум на 10-15%.

Кроме того, столичные инноваторы тестируют на площадках города химическую лабораторию в виртуальной реальности, платформу для проведения дистанционных консультаций с врачами и психологами, веб-сервис для автоматизации оценки стоимости жилья и др.