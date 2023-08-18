Wildberries запустил 320 тыс. новых логистических площадей в преддверии высокого сезона

В преддверии высокого сезона продаж 2023 г., когда отмечается повышенная нагрузка на все службы и сервисы онлайн-платформы, компания усилила собственную логистику, открыла новые пункты выдачи и привлекла новых исполнителей для сохранения уровня сервиса. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

С января по август 2023 г. Wildberries запустила 320,3 тыс. кв. м новых складских площадей. Были открыты новые крупные логоцентры – в Краснодаре (50 тыс. кв. м), Невинномысске (50 тыс. кв. м), а также поселке Обухово Московской области (30 тыс. кв. м).

В ряде регионов России для предпринимателей были расширены площади дополнительных сортировочных центров, наиболее существенно – в Ижевске (в четыре раза до 11,3 тыс. кв. м), Челябинске (в четыре раза до 20 тыс. кв. м) и Чите (в 3,5 раза до 7 тыс. кв. м). А в Братске и Хабаровске в ближайшие недели начнется прием поставок от предпринимателей. В соответствии с планами компании, это расширит ассортимент продукции для покупателей, ускорит как процесс приемки товаров, так и скорость их доставки в различные регионы России и за рубеж.

Для покупателей открыты 2800 новых партнерских и собственных точек выдачи, что позволит избежать очередей при получении заказов.

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Усилены и команды сотрудников и исполнителей Wildberries – в преддверии высокого сезона продаж 2023 г. компания привлекла порядка 26,6 тыс. новых грузчиков, сортировщиков, водителей погрузчиков на склады, а также менеджеров в пункты выдачи заказов.

«Уже начиная с середины августа мы отмечаем рост спроса на онлайн-покупки: родители школьников готовятся к началу нового учебного года и офисного сезона, а предприниматели начинают подготовку к наступлению ноябрьских распродаж и увеличивают объемы поставок своей продукции. Стремимся не только сохранить, но и повысить уровень сервиса как для наших покупателей, так и предпринимателей, реализующих через платформу свою продукцию, поэтому заблаговременно готовимся к пиковому сезону – усиливаем логистику, открываем новые точки выдачи заказов и усиливаем свои команды сотрудников и исполнителей», — сказали представители Wildberries.