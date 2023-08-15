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«Сбер» поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

«Сбер» запустил новый онлайн-сервис для юридических лиц по электронной регистрации договоров залога недвижимости. Теперь процесс подготовки документов для регистрации максимально упрощен и проходит без участия залогодателя — банк взял эту функцию на себя.

Сервис «Электронная регистрация ипотеки через Сбер» освободит клиентов от ожидания в очередях МФЦ, посещения офиса банка и заполнения заявлений. Готовый пакет документов направляется юридическим лицам на подписание через интернет-банк «Сбербизнес» и затем передаётся в Росреестр по защищённым каналам связи.

Подача на регистрацию экстерриториальная, без ограничений. Услуга предоставляется на всей территории присутствия «Сбера». На этапе опытной эксплуатации стоимость сервиса составляет 100 руб. за подачу на регистрацию одного объекта недвижимости.

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В будущем «Электронная регистрация ипотеки через Сбер» станет доступна для внесения изменений в ипотеку, для регистрации долевой собственности и земель сельскохозяйственного назначения, а воспользоваться решением также смогут индивидуальные предприниматели.

Первые в России договоры ипотеки юридических лиц в новом сервисе зарегистрированы в Саратовской области. Весь процесс занял всего несколько часов.

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