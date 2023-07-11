Разделы

Цифровизация
|

Сбербанк и «СКБ Контур» будут сотрудничать в области цифровых технологий

11 июля 2023 г. Сбербанк и «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровых технологий.

Одним из основных направлений сотрудничества станет модернизация бизнес-процессов за счет внедрения современных технологий, продуктов и услуг. Стороны договорились о взаимодействии при реализации программ и проектов, связанных с разработкой и запуском новых цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Современный рынок требует от компаний, развивающих технологии, идти вперед, опережая время. Запускать новые продукты, создавать прорывные решения. Я убежден, что стратегическое сотрудничество лидеров отрасли повысит эффективность нашей совместной деятельности. Технологическое партнерство даст новые преимущества нашим решениям, которые будут усиливать друг друга. Это откроет новые возможности для наших клиентов и укрепит их бизнес».

Кроме того, компании будут обмениваться опытом, знаниями, технологической и методологической информацией. Также планируется участие в семинарах, форумах, выставках и других мероприятиях, посвященных развитию технологий.

***

«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Байкал» собрался выпускать микроконтроллеры на архитектуре RISC-V

ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы

В России создана суперкомпьютерная платформа для ЦОДов на «Эльбрусах»

ГКРЧ собирается продлить ТВ-вещателям разрешение на частоты, о которых мечтает телеком для развертывания 5G

«Мой офис» крупно обновил свою замену Slack и Microsoft Teams. Добавлены секретные чаты, повышена безопасность

О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Поддерживаем форму летом: лучшие приложения для контроля питания и веса

Как создать стикеры в WhatsApp: инструкция для ПК и смартфонов

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

ИИ идентифицировал фигуры из загадочных линий Наски в Перу

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов
Показать еще