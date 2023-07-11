Сбербанк и «СКБ Контур» будут сотрудничать в области цифровых технологий

11 июля 2023 г. Сбербанк и «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровых технологий.

Одним из основных направлений сотрудничества станет модернизация бизнес-процессов за счет внедрения современных технологий, продуктов и услуг. Стороны договорились о взаимодействии при реализации программ и проектов, связанных с разработкой и запуском новых цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Современный рынок требует от компаний, развивающих технологии, идти вперед, опережая время. Запускать новые продукты, создавать прорывные решения. Я убежден, что стратегическое сотрудничество лидеров отрасли повысит эффективность нашей совместной деятельности. Технологическое партнерство даст новые преимущества нашим решениям, которые будут усиливать друг друга. Это откроет новые возможности для наших клиентов и укрепит их бизнес».

Кроме того, компании будут обмениваться опытом, знаниями, технологической и методологической информацией. Также планируется участие в семинарах, форумах, выставках и других мероприятиях, посвященных развитию технологий.

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«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.