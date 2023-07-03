Турецкая сеть Yotto Sushi внедрила российскую ИТ-систему контроля и управления персоналом

Yotto Sushi & Wok — сеть ресторанов быстрого обслуживания с российскими корнями, которая насчитывает 10 точек в трех городах Турции. Чтобы усилить сервис в ресторанах, она оцифровала работу персонала при помощи системы контроля и управления персоналом SteadyControl. За месяц соблюдение стандартов работы увеличилось на 12%, а средний чек в заведениях вырос на 33%.

На протяжении многих лет Cemal Kural — операционный директор сети Yotto Sushi & Wok — вручную управлял командой из 80 человек. Каждый день он лично объезжал рестораны, контролировал сотрудников и выявлял нарушения. На проверки уходило несколько часов в день, но это не приносило результата. С появлением на турецком рынке системы SteadyControl компания подключила ее в ресторанах Анталии. Для сбора данных система подключается к камерам, использует микрофоны или аудиобейджи, интегрируется с кассовым ПО и CRM. Далее технологии на основе искусственного интеллекта автоматически выявляют нарушения: грубость со стороны сотрудника, обман руководства и воровство, неподобающее поведение персонала, которое вредит репутации компании.

Всего за месяц со SteadyControl соблюдение стандартов работы в Yotto Sushi & Wok выросло на 12%. Удалось сократить базовые нарушения и запрещенные действия. Например, сотрудники стали вовремя открывать точки, соблюдать правила внешнего вида, следить за выкладкой на витринах и чистотой в зале. SteadyControl — система контроля и управления персоналом, которая объединила современные практики менеджмента, ИИ и последние технологии аудио- и видеоаналитики. Она признана лидером повышения эффективности персонала в ритейле, HoReCa, сфере АЗС, автодилерских центрах и других отраслях.

Методология системы и экспертное сопровождение обеспечивают рост выручки и быструю окупаемость инвестиций при минимальном вовлечении топ-менеджмента. Кассиры увеличили продажи, а гости получили качественный сервис Система помогла повысить инициативу кассиров: соблюдение предложения дополнительной покупки выросло на 31%. Сотрудники стали предлагать конкретные позиции: супы и гунканы, а также вино и пиво к заказу. Кроме того при выборе сета кассиры предлагают гостю усилить заказ дополнительной порцией роллов. Сегодня соблюдение по процессу выше 80%, и с каждым днем показатель продолжает расти. Статистика соблюдения и конверсии скриптов: система SteadyControl анализирует и факт предложения, и решение гостя.

Как показывает финансовая аналитика в системе, гости охотно соглашаются на предложения сотрудников. Почти в половине случаев посетители прислушиваются к совету кассиров, доверяя им выбор блюда. В результате всего за месяц работы со SteadyControl средний чек в ресторанах вырос более чем на 30%.

«Усиление дополнительных продаж и повышение среднего чека — ключевые приоритеты для нас. Мы всегда понимали, что на текущем трафике в суши-шопах можно заработать больше, но добиться этого удалось только со SteadyControl. Благодаря системе кассиры напрямую влияют на увеличение среднего чека и конверсию: в 80% случаев они предлагают взять напиток к заказу, и почти половина гостей соглашается на предложение. Уже за счет этого процесса нам удалось полностью окупить затраты на систему в первый месяц работы», — сказал Иван Шестаков, генеральный директор Yotto Sushi & Wok.

На данный момент система SteadyControl подключена в шести ресторанах Yotto Sushi & Wok в Анталии. Следующие шаги — обновление системы мотивации персонала, которая будет завязана на показателях SteadyControl, а также масштабирование на всю сеть. Это позволит компании укрепить позиции на рынке и обеспечить безупречный сервис в каждом заведении.