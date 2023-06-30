«1С-Рарус» перевел «Хартманн-рус» на обособленную информационную систему на базе 1С:ERP

Оперативный и регламентированный учет АО «Хартманн‑рус» переведен на обособленную информационную систему «1С:ERP Управление предприятием 2». На 20% сокращены трудозатраты сотрудников в подразделениях компании. Подготовка управленческой отчетности ускорилась на 40%. Благодаря внедрению «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп» в единой базе консолидированы заказы на отгрузку и доставку. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Компания Hartmann (АО «Хартманн‑рус») производит упаковку из формованного волокна для яиц и фруктов. Упаковка идет на продажу производителям, упаковочным предприятиям и розничным сетям.

После приобретения группой АО «Хартманн‑рус» предприятия по производству упаковки для яиц в России, необходимо было вывести все участки учета из ИТ‑инфраструктуры текущих владельцев бизнеса. Стартовал проект перехода на современные информационные системы на платформе «1С:Предприятие 8».

Команде «1С‑Рарус» была поставлена задача вывести оперативный и регламентированный учет АО «Хартманн‑рус» на обособленную информационную систему «1С:ERP Управление предприятием 2». Структуру процессов компании необходимо было сохранить и перенести в типовой функционал новой информационной системы.

Результаты проекта - автоматизированы следующие участки учета: коммерческая служба; участок складов и погрузо‑разгрузочных работ; группа закупок; производство литой тары; финансово‑бухгалтерская служба; казначейство; финансовый учет.

В целях обеспечения сквозного процесса отгрузок и поставок выполнено встраивание системы «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом Корп» в архитектуру решений и схему процессов компании. Автоматизировано планирование транспортных средств на отгрузку, погрузку, подбор перевозчика на бирже, отгрузка продукции/поступление сырья. Выполнены внешние доработки по двустороннему обмену данными отраслевого решения c 1С:ERP. Такое взаимодействие позволяет консолидировать в единой базе данные о состоянии заказов на отгрузку и доставку.

В ходе проекта согласовано и произведено изменение архитектуры системы: регламентированный учет перенесли из «1С:Бухгалтерия Корп» в 1С:ERP. Проведен реинжиниринг бухгалтерских и складских операций, процессов оформления заказов клиентов и работы с поставщиками. В связи с необходимостью частичной реструктуризации процессов в течение шести месяцев вырабатывалась методология оперативного и регламентированного учета. В новую систему процессы перенесены с максимально сохраненной структурой. Несмотря на изменение архитектуры, запуск системы в промышленную эксплуатацию состоялся в запланированный срок и без остановки производственных процессов.

Создан набор из 73 управленческих отчетов: производственный отчет, отчет по списанию запасных частей в разрезе видов оборудования, отчет по списанию сырья и материалов по видам продукции, отчеты по контролю дебиторской задолженности и др. Реализованные отчеты дают возможность оперативно получать необходимую информацию и вовремя принимать управленческие решения. При этом подготовка управленческой отчетности ускорилась на 40%.

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Наталья Боброва, финансовый и административный директор АО «Хартманн‑рус» сказала: «В результате внедрения «1С:ERP Управление предприятие 2» в нашей компании уменьшился объем работы в электронных таблицах. Работа в единой базе на 20% сократила трудозатраты сотрудников в различных подразделениях, позволила снизить вероятность ошибок и ускорила процесс корректировки и исправления документации. Пропала необходимость ручного согласования договоров, соглашений, заявок денежных средств и заказов. Оперативный и бухгалтерский/финансовый учет ведется в одном контуре и нет необходимости в импорте данных. Важно отметить профессионализм и вовлеченность участников команды «Хартманн‑рус» и «1С‑Рарус». Грамотная и высокоорганизованная культура работы проектной группы позволила выполнить поставленные задачи качественно и в установленный срок».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С»и «Рарус», создано в 1994 г., филиалы работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более трех тыс. сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента «1С-Рарус» соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2015.



