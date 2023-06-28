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«МТС банк» запустил звонки в Контактный центр из мобильного приложения

ПАО «МТС банк» объявляет о расширении коммуникационных сервисов мобильного банка. Теперь его пользователи могут осуществлять звонки в контактный центр банка прямо из приложения. Для звонка необходим только доступ к сети интернет, сами звонки бесплатны для пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «МТС банк».

Преимущества нового сервиса для клиентов: возможность звонить из любой точки мира бесплатно по Wi-Fi, расширенный перечень устройств для звонка: теперь можно звонить даже с планшета, домобильное приложение при звонке не закрывается, поэтому можно продолжать пользоваться услугами банка в дистанционном режиме параллельно со звонком, а также при необходимости вести переписку в чате мобильного приложения.

Для пользования коммуникационными сервисами мобильного банка необязательно быть действующим клиентом «МТС банка», достаточно скачать мобильное приложение.

«Современные банковские сервисы стремительно цифровизируются и основные услуги клиенты привыкли получать, кликнув несколько кнопок на экране телефона в мобильном приложении. Однако многие вопросы решаются в разговоре с сотрудником Контактного центра и качественная консультация по-прежнему важна для пользователей. Новый функционал мобильного приложения позволит оставаться на связи с банком в любой точке мира и, используя привычный мобильный банк, звонить на горячую линию», – сказал директор по клиентскому опыту и сервису «МТС банк» Анатолий Банцекин.

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ПАО «МТС банк» – универсальный коммерческий банк с 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. В своей стратегии «МТС банк» делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России.

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