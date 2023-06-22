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Российский бренд бытовой техники VÄRD презентовал свои устройства

Российский производитель бытовой техники «Е.кампани» официально представил рынку свой бренд VÄRD. 21 июня 2023 г. состоялась презентация, на которой команда компании рассказала о своей экспертизе, создании бренда и планах на будущее.

«Мы запускаем новый бренд, чтобы вернуть российскому потребителю ощущение защищенности, надежности и спокойствия. VÄRD создает безопасное технологичное пространство и позволяет чувствовать уверенность в сегодняшнем дне», - сказал генеральный директор «Е.кампани» Алексей Беляков.

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Российский бренд бытовой техники VÄRD презентовал свои устройства

В ходе подготовки к запуску был проведен аудит порядка 50 заводов, из которых отобрали только 15, набравших максимальный балл в Factory Audit Checklist. После этого была реализована доставка в Россию 200 образцов техники, которые прошли три этапа тестирования.

«Результатом проделанной скрупулезной работы является ассортимент из 53, выверенных до мелочей, моделей в десяти продуктовых категориях. Мы досконально знаем и уверены в надежности каждой единицы техники под брендом VÄRD», – отметил Алексей Беляков.

На все приборы крупной бытовой техники распространяется трехлетняя гарантия.

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Российская компания «Е.Кампани» (E.Company) основана осенью 2022 г. Она выполняет полный цикл работ по производству, импортированию и обслуживанию крупной бытовой техники под собственным брендом Värd, осуществляет гарантийное обслуживание, а также поставляет запасные части широкого спектра производителей. Вассортиментную линейку продуктов входят: духовые шкафы, вытяжки, газовые, индукционные и электрические варочные поверхности, холодильники, посудомоечные и стиральные машины, а также сушильные барабаны, стирально-сушильные машины, встраиваемые микроволновые печи и винные шкафы. Производство продуктов VARD размещено на ведущих фабриках Турции и Китая.

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