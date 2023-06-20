«1С‑Рарус» создала единую систему кадрового учета и расчета зарплаты для предприятий «Стенмикс холдинг лимитед»

«1С-Рарус» завершила проект по созданию информационной системы централизованного кадрового учета и расчета зарплаты в группе компаний «Стенмикс холдинг лимитед». В результате снижены трудозатраты на составление регламентированной отчетности и расчет заработной платы, повысилась продуктивность работы HR службы, усовершенствованы внутрикорпоративные сервисы.

Холдинговая компания «Стенмикс холдинг лимитед» управляет проектами производителя золота Highland Gold Mining. В активы группы входят проекты по добыче золота, освоению и геологоразведке.

Деятельность группы Highland Gold сосредоточена в 6 регионах России, включая производственные центры в Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях и Чукотском АО. В компании работает более 10 тыс. человек



Холдинг регулярно приобретает новые территориально удаленные активы. До проекта каждый актив вел кадровый учет и расчет зарплаты в своей системе. Наблюдалась высокая трудоемкость интеграции и консолидации данных новых подразделений, росла стоимость владения информационными системами.

Основой для построения единой системы кадрового учета и расчета зарплаты выбрали программный продукт «1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 КОРП» на платформе «1С:Предприятие 8». ИТ партнером проекта стала компания «1С-Рарус».

По итогам проекта разработана единая методология расчета заработной платы в активах группы. Централизованный кадровый учет ведется в одной базе.

Автоматизировано формирование регламентированной отчетности. Снижены трудозатраты на составление отчетности и расчет заработной платы по каждому активу, и в целом по холдингу.

Реализована интеграция с рекрутинговой системой. В итоге повышена продуктивность работы HR службы холдинга.

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Упрощено использование внутрикорпоративных сервисов. Реализован механизм получения информации сотрудниками через систему чат бот (мобильное веб приложение).

Выполнена интеграция с информационной системой по охране труда и реализован учет размеров спецодежды сотрудников.

Улучшено качество информационных данных холдинга для принятия кадровых решений. Актуальные данные можно получить по группе компаний и каждому активу независимо от местоположения работника и времени использования информационной системы.

Учтена отраслевая специфика добывающей промышленности. Разработана функциональность расчета оплаты труда сотрудников, работающих вахтовым методом, включая расчет длительности дополнительного отпуска.

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Арминэ Мурадян, методолог по вопросам вахтового метода работы ГК «Стенмикс холдинг лимитед», сказала: «Механизм автоматического расчета остатков и регистрации дней межвахтового отдыха позволяет существенно сэкономить время сотрудникам кадровой и расчетной службы. А благодаря автоматическому расчету оплаты переработки по окончанию вахты и учетного периода вахтовиков экономится не только время, но и уменьшается риск возникновения ошибок расчета».

Иван Одинцов, программист ГК «Стенмикс холдинг лимитед», сказал: «Предприятия группы компаний вели учет в 7 разрозненных базах. Поддержка и обновление баз занимали много времени и сил. Перенос учета активов в одну систему и доработка конфигурации с помощью расширений позволили оперативно обновлять систему в период отчетности и значительно облегчили поддержку».