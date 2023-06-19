OCS начинает продвижение профессионального звукового оборудования ITC

Компания OCS, федеральный ИТ-дистрибьютор, предлагает партнерам профессиональное звуковое оборудование от производителя ITC (Guangdong Baolun Electronic Co., Ltd).

Компания основана в 1993 г. и на сегодняшний день является крупнейшим производителем профессионального аудио и видео оборудования в Китае. ITC обладает 3000 объектами интеллектуальной собственности, включая патенты на изобретения и авторские права на программное обеспечение и поставляет оборудование в более чем 100 стран.

Партнерам OCS будут доступны: цифровые конференц-системы; беспроводные конференц-системы; усилители мощности аудио; громкоговорители для конференций; цифровые аудиопроцессоры.

Оборудование заинтересует как узкопрофильных мультимедиа инсталляторов, так и крупных системных интеграторов полного цикла.

Сотрудничество с ITC позволит OCS предлагать партнерам комплексные законченные решения для реализации проектов в сфере мультимедиа, закрывая потребности рынка.

Продвижением и поддержкой оборудования ITC займется департамент инфраструктуры и инженерных систем OCS. Специалисты группы мультимедиа готовы провести для партнеров консультации по установке и настройке решений и оказать помощь в подборе оборудования и регистрации проектов. Также партнерам дистрибьютора доступно гарантийное обслуживание решений ITC.

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ITC (Guangdong Baolun Electronic Co., Ltd) является производителем профессионального аудио и видео оборудования. Компания основана в 1993 г. Производственные площади предприятия занимают более 80 тыс. кв.м. Кроме того, в настоящее время в стадии строительства находится индустриальный парк площадью 300 тыс. кв.м., который планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 г.

OCS Distribution основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7200 компаний России.