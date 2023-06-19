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Neoflex представит решения для импортозамещения на «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

20 июня в Москве состоится масштабный форум «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие соберет 80+ спикеров из крупных финансовых, промышленных и ИТ-компаний, а также органов государственной власти. В рамках форума Светлана Маркова, главный консультант компании Neoflex, расскажет о кейсах цифровой трансформации с применением новейших технологий, а также представит продукты и сервисы компании для импортозамещения зарубежного программного обеспечения.

На стенде компании эксперты Neoflex подробно расскажут о платформе Neoflex Reporting для автоматизации процессов построения отчетности, а также о продукте Neoflex DatagramETL нового поколения на технологиях Big Data. Кроме того, участники форума подробнее узнают о российской Kubernetes-платформе NEOMSA и комплексной платформе Dognauts для управления жизненным циклом ML-моделей. Все решения зарегистрированы в Реестре российского программного обеспечения и реализованы с применением собственных разработок Neoflex, Open Source программного обеспечения и успешно используются в крупнейших российских компаниях.

Токен: Kra23gMRzРекламодатель: NeoflexИНН/ОГРН: 7701839238/1097746303050Сайт: https://www.neoflex.ru/

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