«Исерв» будет внедрять мобильные решения на базе отечественной ОС «Аврора»

«Исерв» и «Открытая мобильная платформа» подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит предлагать заказчикам импортозамещённые ИТ-решения на платформе «Аврора».

Мобильная ОС «Аврора» входит в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России и подходит для построения независимой от зарубежных технологий доверенной мобильной инфраструктуры в государственных организациях, крупном и среднем бизнесе.

В «Исерв» уже ведётся разработка новых приложений для ОС «Аврора», а также планируется выпуск обновленных версий существующих решений «Исерв». В первую очередь произойдет адаптация приложения «Мобильный контролёр», предназначенного для автоматизации деятельности сотрудников, осуществляющих планирование, выполнение и контроль обходов точек учёта, а также мониторинг и учёт выполняемых работ. На сегодняшний день «Мобильный контролёр» используется в 38 регионах РФ.

«Автоматизация деятельности полевых сотрудников на мобильной платформе «Аврора» – одна из наиболее востребованных на предприятиях реальной экономики задач цифровизации. Наша партнёрская экосистема уже накопила существенный опыт по решению этой задачи и присоединение компании «Исерв» с её багажом уже реализованных проектов ещё больше усиливает возможности заказчиков по повышению эффективности бизнеса в этой области. Наше сотрудничество предоставляет заказчикам надежный и проверенный инструмент корпоративной мобильности с гарантией качественного внедрения и безопасности инвестиций от любых внешних рисков и санкций», – сказал директор по отраслевым решениям компании «Открытая мобильная платформа» Леонид Шварёв.

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«Партнёрство компаний «Исерв» и «Открытая мобильная платформа» позволит реализовывать совместные проекты на базе импортозамещённой мобильной платформы «Аврора», что обеспечит новое качество нашим потребителям», – сказал генеральный директор компании «Исерв» Владимир Лидерман.