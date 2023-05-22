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Сайт «России» для всех

«Россия» (группа «Аэрофлот») усовершенствовала сайт авиакомпании с целью повышения доступности информации для всех пассажиров. Новая версия полностью адаптирована для использования лицами с нарушениями зрения. Об этом CNews сообщили представители авиакомпании «Россия».

Весь текстовый контент сайта авиакомпании «Россия» доступен к просмотру в специальном режиме. Важной особенностью нововведения является внедрение технологии синтеза речи – вся необходимая информация может быть озвучена. Целевая адаптация к потребностям слабовидящих пассажиров включает два цветовых варианта фона (светлый и темный) и три типоразмера шрифта. Также доступна функция отключения графики.

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безопасность

Авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». В парке 135 самолета, из которых 78 Superjet 100 (RRJ-95). В коллективе авиакомпании более 7000 человек. «Россия» – базовый перевозчик аэропортов Пулково (Санкт-Петербург), Шереметьево (Москва), Красноярска и Сочи. Технический блок авиакомпании в Санкт-Петербурге способен проводить «тяжелые» формы обслуживания.

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