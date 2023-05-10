Разделы

Телеком Проводная связь ТВ и радио Интернет Интернет-доступ
|

МТС выходит на рынок фиксированной связи Владивостока

МТС объявила о выходе на рынок фиксированной сети Владивостока. Это стало возможно в результате завершения сделки по приобретению активов группы компаний «Зелёная точка», предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения.

Таким образом, услуги фиксированного интернета под брендом МТС смогут подключить 70 тыс. семей дальневосточной столицы. Абоненты получат расширенный доступ к различным сервисам экосистемы МТС – фиксированным и мобильным. Преимущества таких конвергентных тарифов в том, что абоненты через объединенный счет на льготных условиях подключаются к пакету услуг, объединяющих фиксированную и мобильную связь, онлайн-кинотеатр Kion, сервисы IPTV, а также другие современные цифровые решения для умного дома и развлечений.

«Мы активно развиваем фиксированную сеть в многоквартирных домах Приморского края. Ранее МТС обеспечила высокоскоростным домашним интернетом абонентов Находки, Уссурийска и Лесозаводска. Теперь и жители Владивостока получили доступ ко всем экосистемным продуктам МТС. Для нас эта сделка также важна тем, что мы закрепляем свои лидерские позиции на российском рынке операторских конвергентных услуг», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается
Импортонезависимость

Подключиться к сервисам экосистемы МТС могут жители Владивостока в зоне покрытия сети «Зеленая точка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Москве подорожал домашний интернет. Расценки

Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как освободить память на iPhone: 10 советов

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще