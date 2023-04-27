Сбер планирует сократить срок рассмотрения заявки на проектное финансирование жилищной недвижимости до 5 дней

До конца текущего года Сбер планирует цифровизовать принятие решений о кредитовании девелоперов, благодаря чему срок рассмотрения заявки сократится до 5 дней. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера «Время изменений: новые вызовы в отрасли и перспективы развития».

Спикер уточнил, что в ближайшее время завершится подготовительная работа, до конца года банк сможет протестировать готовность системы на первых заявках, и уже в 2024 году полностью перейдёт на новую технологию. Сбер обладает достаточной отраслевой экспертизой и возможностями для обучения искусственного интеллекта, это даёт уверенность в том, что вскоре девелоперам действительно не придётся тратить месяцы на получение проектного финансирования.

Участники конференции также обсудили устойчивость отрасли в период турбулентности. Спикеры сошлись во мнении, что меры господдержки и своевременный перевод жилищного строительства на модель проектного финансирования, позволили повысить уровень доверия покупателей квадратных метров и сохранить спрос. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил, что правительство два года подряд субсидировало низкомаржинальные проекты, а когда ключевая ставка повысилась до 20% – начали субсидировать кредиты. «В прошлом году на эти цели мы потратили 35 млрд рублей и профинансировали 21-25 миллионов квадратных метров жилья. Мало кто обратил на это внимание, но, мне кажется, что это была самая эффективная антикризисная мера, которая сработала», – сообщил Стасишин.

Среди проектов, которые финансирует Сбер, в прошлом году только 15% отставали по планам продаж, 60% соответствовали заявленным срокам, а остальные шли с опережением. «Прошлый год стал годом ограничений, рвались логистические цепочки, и мы должны были увидеть замедление. Но по факту его нет. Более того, Сбер стал закладывать в свои модели более высокие темпы строительства. Мы видим, что застройщики стали работать быстрее», – рассказал Попов.

Доля кредитования девелоперов в корпоративном портфеле Сбера за 5 лет выросла с 2% до почти 17%. «Портфель жилья сформировался в объёме 3,2 триллиона рублей. Он выходит на такое плато, и это говорит о том, что реформа проектного финансирования практически завершена», – отметил Попов. Фактически количество проектов, которые реализуются по старым правилам, постоянно уменьшается. И до конца года они все уйдут, уверены в Сбере. И сейчас, когда реформа завершена, важно находить точечные решения, которые смогут поддержать устойчивость девелоперов в небольших регионах, позволят сохранить темпы строительства и спрос на жильё.

В рамках конференции состоялась сессия, посвященная цифровой трансформации отрасли. По данным Strategy Partners на сегодняшний день только 4% респондентов-девелоперов не считают диджитализацию приоритетной для бизнеса. Более 80% респондентов согласны с тем, что рост прибыли от внедрения цифровой трансформации превышает 10%. Среди наиболее востребованных решений в строительстве выделяют электронный документооборот, облачные технологии и систему динамичного ценообразования. Участники сессии отметили, что наиболее зрелые девелоперы выстраивают долгосрочные отношения с клиентами и используют цифровые решения не только на этапах строительства, но и после введения жилья в эксплуатацию для получения обратной связи и корректировки стратегии.