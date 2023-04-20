Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

X-Com оборудовала рабочие места научного центра РАН

X-Com завершила проект развития парка клиентского оборудования ФГУ «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук». В результате десятки новых рабочих мест оснащены в соответствии с требованиями применяемого в научных исследованиях ПО.

Для развития и углубления фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по ключевым направлениям научной деятельности (нанотехнологии, вычислительные системы, физика и информатика, информационные и телекоммуникационные технологии) институту потребовалось организовать автоматизированные рабочие места (АРМ) новых сотрудников.

Проектная команда X-Com провела аудит ИТ-инфраструктуры заказчика, включая применяемые программно-аппаратные решения, клиентские системы и средства, а также проанализировала требования к компьютерам применяемого в научных исследованиях программного обеспечения. На основании полученных данных была разработана компоновка рабочих мест, составлены технические спецификации, включающие требования к АРМ и их типизацию в зависимости от выполняемых сотрудниками задач.

Андрей Балякин, HubEx: Автоматизация в 2 раза повышает эффективность и сокращает затраты сервисной компании
Бизнес

В качестве основы рабочих мест были выбраны ноутбуки Huawei MateBook D14 на базе процессоров AMD Ryzen 5 с предустановленной ОС Windows 10 Home. Все АРМ интегрированы в информационную систему института, выполнены пуско-наладочные работы и тестирование.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры досрочно закончит эксперимент с «Гособлаком»

В России предложили создать «Цифровой Госплан» на базе технологий СССР

У «Ангстрема» отсудили 1,3 млрд евро из-за чужих долгов

В облаке «Мегафона» начали работать российские Linux «Альт», Astra Linux и «Ред ОС»

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

«Пророссийские школьники» взломали ИТ-системы Lufthansa. Все рейсы отменены

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще