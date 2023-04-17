Петербуржцы в полтора раза чаще стали пользоваться блокировкой спам-звонков

МТС проанализировала спрос на антиспамовые решения среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Количество пользователей сервиса «Защитник» за первый квартал 2023 г. выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам января-марта 2023 г. одним из самых востребованных цифровых сервисов, входящих в экосистему МТС, у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области стала услуга «Защитник». Цифровой помощник автоматически с помощью анализа Big Data определяет характер вызова. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение «Мой МТС».

Аналитики МТС отмечают, что повышенный спрос на антиспамовые решения среди петербуржцев продиктован в первую очередь ростом количества звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы. Так, по итогам первых трех месяцев 2023 г. благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» МТС заблокировала в 2,5 раза больше сомнительных вызовов, чем за аналогичный период 2022 г. Чаще всего с навязчивой рекламой абонентам звонили представители банковской и страховой сфер.

При этом жители Санкт-Петербурга – лидеры среди регионов страны, за исключением столицы, которые активно подвергаются нежелательным звонкам. В первую пятерку городов, жители которых также часто, как и петербуржцы страдают от спамеров, входят Краснодар, Уфа, Казань, Новосибирск.

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В 2021 г. МТС запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам. Услуга входит в подписки «МТС доступ», Premium, «Нетариф Junior».