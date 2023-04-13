«Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений» 26 апреля

26 апреля в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» российский BI-вендор «Форсайт» проводит конференцию «Foresight Day’2023. Энергия изменений». Среди спикеров и участников мероприятия – ИТ-директора, директора по цифровой трансформации, руководители финансового блока крупнейших российских компаний из разных отраслей, топ-менеджмент ведущих ИТ-компаний, эксперты со стороны госсектора, СМИ.

Foresight Day’2023 – это самое масштабное мероприятие года от вендора «Форсайт». Основная цель конференции – систематизировать опыт по внедрению российского ПО и доказать, что сегодня энергию изменений мы можем генерировать за счет объединения усилий и надежного партнерства.

Ключевое событие Foresight Day – круглый стол «Время для роста экспертизы по российским решениям». Крупные компании и ведущие интеграторы представят свой взгляд на ИТ-рынок России в условиях жестких ограничений, с точки зрения технологий, ресурсов и вариантов развития. Заказчики поделятся своими принципами выбора BI-платформы, расскажут о том, какие задачи они решали в течение 2022 года и какие получили результаты.

В программе Foresight Day – четыре тематических потока:

В рамках сессии «На волне перемен: новая 10 версия платформы «Форсайт» эксперты вендора расскажут о том, что нового появилось в продукте «Форсайт. Аналитическая платформа» и как новая версия позволяет решать задачи Enterprise BI в импортонезависимом окружении.

эксперты вендора расскажут о том, что нового появилось в продукте «Форсайт. Аналитическая платформа» и как новая версия позволяет решать задачи Enterprise BI в импортонезависимом окружении. Возможности мобильных решений для крупных корпоративных заказчиков будут представлены на сессии «Корпоративная мобильность: повышение надежности бизнес-процессов» .

. Сессия «Бизнес аналитика. Новый опыт на базе продукта «Форсайт, Аналитическая платформа» будет посвящена внедрениям 2022 года в области сбора, анализа, визуализации данных на базе флагманского продукта компании «Форсайт».

будет посвящена внедрениям 2022 года в области сбора, анализа, визуализации данных на базе флагманского продукта компании «Форсайт». В рамках сессии «Примеры внедрения CPM-инструментов на базе российского ПО» о своих разработках в области внедрения систем бюджетирования и управления инвестициями расскажут заказчики и партнеры российского BI-вендора.

На демозоне участники мероприятия смогут ближе познакомиться с 10-й версией флагманского продукта «Форсайт. Аналитическая платформа», изучить возможности мобильных решений «Форсайт» и Self-Service системы FlyBI. Также на демозоне партнеры расскажут о своем опыте работы с продуктами «Форсайт» и продемонстрируют различные отраслевые кейсы и примеры решения задач в области бюджетирования, инвестиционной деятельности, формирования отчетности, работы с данными.

Познакомиться с программой конференции «Foresight Day’2023. Энергия изменений» и оставить заявку на участие вы можете на сайте мероприятия.