Разделы

Цифровизация Внедрения
|

X5 внедрила голосовую сборку на распределительных центрах

X5 Group, российский продовольственный ритейлер, внедрила собственное решение голосовой сборки на своих распределительных центрах. Компания интегрировала мультивендорное решение pick-by-voice на своих распределительных центрах в короткие сроки, обеспечивая при этом повышение производительности и экономию затрат. Об этом CNews сообщили представители Х5.

Решение голосовой сборки — это ИИ-ассистент, который помогает рабочим склада в сборке и упаковке товаров для отправки. Он распознает и синтезирует речь, знает набор команд и может создавать задачи для пополнения товаров.

До появления голосовых решений рабочие склада полагались на бумагу и ручки для отслеживания инвентаризации. С появлением иностранных голосовых решений производительность увеличилась на 30-40%. Текущее решение на основе российских разработок показало рост производительности еще на 5-10% уже относительно иностранного решения. Это повышение производительности привело к существенному снижению времени на сборку и упаковку товаров для отправки, что приводит к более быстрой доставке и довольным клиентам.

Решение голосовой сборки позволило компании X5 продолжать реализацию своего плана по открытию распределительных центров. Компания выявила риски отказа оборудования, снизив риск отказа на 20%, обеспечивая эффективную работу распределительных центров. Решение имеет более 150 параметров интеграции и дополнительные функции, такие как поддержка узбекского и русско-узбекского языков и планирование маршрутов.

Виртуализация на Xen поможет решить проблему ухода западных вендоров
по

Компания протестировала 12 моделей гарнитур, чтобы обеспечить наиболее оптимальное и эффективное решение. Новое решение компактно и имеет промышленный дизайн, что делает его простым в использовании и эксплуатации. Оно может быть прикреплено к запястью сотрудника с помощью встроенного ремня, обеспечивая максимальную мобильность и гибкость при выполнении задач.

Проект был реализован в тесном сотрудничестве с отечественными разработчиками и позволил снизить стоимость pick-by-voice на 82%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» переходит с решений Polycom и Cisco на российское ПО

RuStore принудительно вставят в телефон каждому россиянину

Россиянам позволили отправлять деньги за границу через СБП. Но не в любом банке

Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль

В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программисты получат колоссальный объем работ на ближайшие семь лет

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Экономим с умом: 10 лучших сервисов с промокодами

Лучшие Telegram-боты для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще