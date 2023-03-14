Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Алиса» подскажет статус заказа из «Яндекс маркета»

«Алиса» научилась сообщать статус заказа из «Маркета». Стоит спросить ее, где заказ, и она расскажет, когда его привезут. А если товар уже ждет в пункте самовывоза — подскажет, до какого числа его можно забрать.

Спросить про заказ «Алису» проще, чем искать информацию в почте или смартфоне. Задать вопрос можно между делом, в любой момент. Если заказов несколько, и они приедут в разные дни, «Алиса» перечислит их содержимое. Это поможет покупателю понять, когда какой товар он получит. При этом «Алиса» не испортит сюрприз, если человек заказал подарок близким. На этот случай в настройках голосового помощника теперь есть специальная опция — «Скрывать названия товаров». Если ее включить, «Алиса» умолчит о содержимом заказа.

Задать вопрос можно через «Яндекс станцию», телевизор или приложение с «Алисой». Она в курсе всех покупок на «Маркете», включая заказы на «Маркете 15» — это сервис быстрой доставки продуктов, от 15 минут. Сейчас он работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

С конца 2022 г. «Алиса» рассказывает также о заказах в «Лавке». А несколько недель назад в «Алисе» появились срочные уведомления: теперь она не ждет вопроса, а сама сообщает, если курьер из «Лавки» близко или оставил заказ у двери.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

WhatsApp внедрит три невероятной пользы функции, которые пользователи ждут годами

Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам

Китай вводит санкции против россиян. Покупка дронов на AliExpress под строжайшим запретом

В России введут штрафы за использование Telegram и WhatsApp. Пока для банков и госкомпаний

«Тинькофф» и десяток других российских банков изгнаны из магазина приложений для iPhone

Хитрого YouTube-блогера и пирата сажали в тюрьму на 98 лет, но он сумел выкрутиться

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще